BAFTA 2023: "Pinocho", de Guillermo del Toro, entre las nominadas

La actriz hispanocubana Ana de Armas, la película "Argentina, 1985", dirigida por el argentino Santiago Mitre, y el "Pinocho" del mexicano Guillermo Del Toro fueron este jueves incluidas entre las candidatas a los premios BAFTA 2023 en las categorías de mejor actriz, mejor película de habla no inglesa y mejor filme de animación.

De Armas, nominada por su papel protagonista como Marilyn Monroe en "Blonde", competirá en esa categoría junto con Cate Blanchett ("Tár"), Viola Davis ("The Woman King"/ "La mujer rey"), Danielle Deadwyler ("Till"/ "Till - El crimen que lo cambió todo"), Emma Thompson ("Good luck to you, Leo Grande"/ "Buena suerte, Leo Grande") y Michelle Williams ("The Fabelmans"/ "Los Fabelman").

En la categoría a mejor filme extranjero, "Argentina, 1985", protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, aspirará al galardón junto con "All Quiet on the Western Front" ("Sin novedad en el frente"), "Corsage" ("La emperatriz rebelde"), "Decision to Leave" y "The Quiet Girl".

El filme de Santiago Mitre cuenta la historia de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 decidieron investigar y enjuiciar a la dictadura militar argentina, sin dejarse intimidar por las amenazas que recibieron ellos y sus familias.

En esa misma categoría, en cambio, se quedó hoy fuera de los nominados la cinta "Bardo, falsa crónica de unas cuentas verdades", del mexicano Alejandro Iñárritu, que narra la crisis existencial a la que se enfrenta un periodista y documentalista mexicano al regresar a su país.

En la categoría de animación, la cinta méxico-estadounidense "Pinocchio" ("PInocho") de Del Toro competirá con "Marcel The Shell With Shoes On", de Dean Fleisher Camp, "Puss In Boots: The Last Wishe" ("El gato con botas: El último deseo"), de Joel Crawford, y "Turning Red" ("Red"), de Domee Shi.

En cuanto a la intérprete hispanocubana, Ana de Armas, la nominación se debe a su elogiado papel de Marilyn Monroe en el biopic de la estrella de Hollywood, "Blonde", del director australiano Andrew Dominik, un papel que ha situado a De Armas como una de las favoritas, según los críticos.

rad