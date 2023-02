Avril Lavigne habría cancelado su compromiso tras ser captada con Tyga, ex de Kylie Jenner

En las últimas horas han circulado varias fotografías en las que se puede ver la cantante Avril Lavigne sospechosamente cerca de Tyga, expareja sentimental de Kylie Jenner, aunque en las imágenes sólo se ve a la canadiense abrazando al rapero y mientras abandonan un famoso restaurante de Los Ángeles, esto ha bastado para que sea sumamente criticada pues hasta donde se sabe ella es una mujer comprometida, o por lo menos lo era hasta hace unos días.

Luego de que estas postales salieran a la luz, gente cercana a la intérprete de "Complicated" reveló que los planes de boda que tenía con el cantante Mod Sun, así como su relación amorosa, ya son parte del pasado, pues tras varias idas y venidas ella habría tomado la decisión de separarse.

De acuerdo con "TMZ", la ahora expareja atravesaba por una fuerte crisis y aunque trataron de superarla, las cosas ya no estaban nada bien entre ellos por lo que pusieron fin a su compromiso de casi un año: "Habían tratado de hacer que las cosas funcionaran, yendo y viniendo durante los últimos meses, pero simplemente no estaba bien. No sólo pisaron el freno para casarse, ya no están juntos como pareja", publicó el sitio.



Tyga fue pareja sentimental de Kylie Jenner Foto: Instagram

Las fuentes no explicaron los motivos del rompimiento; sin embargo, aclararon que no hubo ningún tipo de infidelidad y tampoco existe un tercero en discordia.

Pero lo realemente curioso de la situación, es que TMZ también se puso en contacto con los representantes de Mod, quienes revelaron que el rockero desconoce su ruptura sentimental y que está noticia los tiene completamente sorprendidos: "Estaban juntos y comprometidos hasta hace tres días, cuando él se fue de gira; así que si algo ha cambiado, es una noticia para él", dijeron al medio estadounidense.

¿Qué pasa entre Tyga y Avril Lavigne?

La cantante canadiense se encuentra en medio de la polémica tras ser captada con el rapero Tyga, pero todo parece indicar que entre ellos sólo existe una bonita y gran amistad.

Según varios medios, los artistas salieron a cenar con un grupo de amigos y aunque en las fotografías, que recientemente se dieron a conocer, aparecen abrazados no existe nada romántico entre ellos.

Avril y Mod Sun se comprometieron en marzo del 2022 durante un viaje que realizaron a París, y fueron vistos, por última vez, juntos hace un par de semanas, en un evento de los premios Grammy.

