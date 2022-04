Hace cuatro años, luego de que la quisieran obligar a firmar un contrato con el que no estaba de acuerdo por no convenir a sus intereses, Atala Sarmiento dejó TV Azteca en donde había trabajado por más de dos décadas.

En abril de 2018, la conductora compartió en su cuente de Twitter un video en el cual daba la versión de su salida, tras ser una de las piezas fundamentales de "Ventaneando", liderado por Paty Chapoy.

"Fui convocada a una reunión por la directora de talento de TV Azteca y una de las directoras del área de jurídico de la empresa, quienes me informaron que la situación era esa misma, que tenían instrucciones específicas de que yo firmara el contrato tal y como estaba o de lo contrario tendría que dejar el programa a partir del lunes 26 de marzo", narró.

"Se me especificó que había total intransigencia para negociar y que los avances que habíamos tenido habían sido desautorizados a partir de ese momento, yo no firmé el contrato y entonces se me dijo que lo que seguía era arreglar mi salida de la empresa de una manera amistosa", agregó.

Pero qué había hecho Atala en la televisora del Ajusco, que su salida de ella causó tanto alboroto mediático.

Su carrera la inició en el programa "En medio del espectáculo", producido por Paty Chapoy a mediados de los noventas, en donde los conductores eran Mónica Garza y Enrique Aguilera.

Tiempo después Chapoy creó "Ventaneando", a donde jaló a varios de sus allegados entre ellos Atala, sobrina del analista Sergio Sarmiento, quien desde que se creó Azteca, fue uno de los baluartes editoriales de la empresa.

Crece en TV Azteca

En 2005, ya con trayectoria reconocida, conduce el programa de investigación "La historia detrás del mito", en el cual se intentaba develar la verdad de leyendas alrededor de celebridades mexicanas

Durante los siguientes nueve años, Atala alternó entre esa emisión y sus apariciones en "Ventaneando", para luego ser designada juez en el programa "Sí se puede", en el cual una docena de celebridades se retaban entre sí para ejecutar ciertos actos.

En 2019, un año después de su salida de Azteca, Atala se fue a vivir a Barcelona, España, porque su marido catalán de origen, recibió una oferta laboral.

"Mi familia es española y la verdad, no sé por qué, desde niña he sentido un deber moral de ser la generación que le tocaba volver a la raiz", dijo a EL UNIVERSAL en esa ocasión.

En enero de 2021, con motivo del 25 aniversario de "Ventaneando", Atala se conectó desde España para recordar anécdotas con los conductores,

"Estoy extrañando a la familia, los amigos, los momentos", dijo.

Esta semana se dio a conocer su regreso a la televisora con el reality "Soy famoso, ¡sácame de aquí!", junto con Horacio Villalobos.

La conductora dio a conocer la noticia y expresó: "Dicen que uno siempre vuelve a donde fue tan feliz".



