Asociación condena actos de violencia de Adrián Marcelo y pide a Televisa no normalizar el acoso

El contenido que la segunda temporada de “La casa de los famosos México” ha mostrado a nivel nacional, según la organización A favor de lo mejor, “está normalizando la violencia y el acoso", afirmó Rosa Elba Arriaga, directora de información y análisis de dicha institución.

Luego del encontronazo que se vivió el pasado martes entre los habitantes del cuarto mar y el cuarto tierra, esta asociación analizó los contenidos que muestra este programa, y es que, están convencidos de que no se trata de solo un juego, como asegura la producción.

“Lo que se vio ese día son límites que no se deberían de haber cruzado, a diferencia de la temporada pasada; sí creemos que está completamente tergiversado el asunto de competencia”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.





Adrián Marcelo y Gala Montes tienen enfrentamiento en "La casa de los famosos México"





Lee también Producción de "La casa de los famosos México" se pronuncia ante ola de agresiones entre los participantes

Arriaga también destacó el hecho de que, entre el total de los participantes, al menos 10 son influencers, por lo que todos estos mensajes sobre el bullying, la violencia de género y las burlas sobre los problemas de salud mental no sólo se quedan en la televisión abierta; sino que traspasan a otras plataformas.

Sobre todo por los comentarios que el youtuber, Adrián Marcelo, ha hecho hacia sus compañeras, provocado que se susciten “cuestiones de violencia, machismo, sexismo".

Aunque Marcelo ha revelado que es licenciado en psicología, la organización pone en duda su preparación, ya que no se explican como un profesional en la salud mental puede atacar a alguien que ha sido diagnosticado con depresión, como es el caso de Gala Montes: "No hemos verificado que realmente sea psicólogo, creo que ahí pondríamos en duda su preparación como tal, porque no estamos conscientes de que pudiese haber cuestionado a alguien así, siendo un profesional de la salud”, agregaron.

Lo que más preocupación ha generado, es que los televidentes más vulnerables pudieran repetir los patrones de Marcelo, disfrazándolos de humor negro.

Televisa se queda sin multas

Aunque muchos usuarios han cuestionado que este tipo de cosas sean presentadas en señal abierta, la organización explica que, al transmitirse en un horario que ya no es considerado como familiar; y compartir señal vía streaming, no se pueden tomar acciones.

“Como este programa pasa mucho después y parte de él es considerado como streaming, no hay una legislación como tal que pueda dar una multa a la televisora. La carta que se leyó no implica nada. Hubiera sido una sanción más considerable que sólo llamarles la atención", expresó.

Asimismo, Arriaga exhortó a la televisora a mejorar su contenido e hizo un llamado al público a tener una dieta mediática

“Como productores siempre pedimos que sean mucho más creativos, que utilicen el espacio que tienen en pantallas para difundir programas con contenido y valor, que aporten a la sociedad y que no denigren al género femenino", finalizó.

Lee también Redes estallan contra Adrián Marcelo por burlas a Gala Montes: "a México no le gustan los deprimidos"