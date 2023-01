Así ve Víctor García el futuro de la hija de Andrea Legarreta

Víctor García nos cuenta que está sorprendido por la labor de Erik Rubín y Andrea Legarreta han hecho al educar a su hija Mía para que navegue en el mundo de la música.

El cantante egresado de La Academia vio con buenos ojos lo que ambas celebridades han hecho con la joven de 17 años, con la que colaboró para la canción “No puedo ver la luz”, que es la versión en español de “Blinding lights”, de The Weeknd. “Tiene muy buena formación artística, es una joven que no sólo por su belleza destaca, sino por su disciplina, se ve que sus padres han hecho un buen trabajo con ella. La familia le está brindando todo el apoyo y yo como representante de la música de alguna manera me siento responsable de las nuevas generaciones”, cuenta el intérprete de “Desvelado”.

Ven algo profético en la actuación de Bad Bunny en Tren Bala

Varios usuarios de redes sociales han encontrado una similitud en la actuación de Bad Bunny en la película “Tren bala”, al lado de Brad Pitt, y el altercado que tuvo recientemente, cuando el reggaetonero tomó el celular de una de sus fans y lo lanzo por los aires. En su aparición, de sólo cinco minutos, el boricua atraviesa un celular con un cuchillo, no oye explicaciones para seguir violento y, al final, es tanto su enojo, que termina por aniquilarse a sí mismo. Después, todos juegan con él. A ver si no es una premonición, apuntan.



Foto: IMDB



Alejandro Camacho toma con humor el “hacer el ridículo”

Un momento incómodo vivió el actor Alejandro Camacho durante la conferencia de prensa de su nueva obra teatral “La virgen loca”, en específico con una sencilla pregunta: ¿cuándo inicia la temporada de su obra? Para comprobar este dato se volteó a ver el cartel gigante que estaba detrás de él en el escenario del Teatro 11 de julio, pero como no se señalaba la fecha, se disculpó. “No dice, ¿verdad? Ven cómo me hacen hacer el ridículo; abrimos sábado y domingo, pero la función de prensa es el lunes 16”, expresó entre risas.



Foto: Armando Pereda / EL UNIVERSAL

