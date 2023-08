Así se crearon los efectos más espeluznantes de "La casa embrujada"

Para inspirarse, los creativos detrás de la nueva cinta “La mansión embrujada”, que es la segunda película inspirada en la atracción homónima del parque temático de Walt Disney, acudieron a este famoso lugar en Florida cuando aún estaba cerrado y con la luz apagada.

Así lo recuerda el supervisor de efectos especiales Edwin Rivera, quien concedió una entrevista a EL UNIVERSAL para hablar sobre la creación de la cinta dirigida por Justin Simien.

“Nos permitieron ir y pudimos caminar por el interior, fue bastante sorprendente porque pudimos acercarnos mucho más a todo el set que tenían allí, no estábamos atrapados en un coche dando vueltas, como normalmente se hace en el recorrido y luego caminamos de nuevo con las luces encendidas, así que vimos cómo crearon esos efectos, que usaron diferentes materiales y luces para hacer que las cosas parezcan fantasmales, flotantes y reales. Nos inspiramos mucho de eso en la película”, afirma Rivera.

Decenas de fantasmas provenientes de varios lugares del mundo confluyen en la producción que sigue a una madre soltera llamada Gabbie y su hijo Travis, quienes se mudan a la Mansión de Gracey Manor para convertirla en un refugio, pero al llegar se encuentran con que ciertas presencias que habitan el lugar y que no los dejarán vivir en paz.

“Justin tenía muchas ganas de sentir que este lugar era un lugar donde se reunían fantasmas de todas partes, no solo de Nueva Orleans, sino del antiguo Egipto, de África, de Roma, con la idea de que fueron absorbidos aquí desde diferentes puntos en el tiempo y están atrapados allí”, cuenta Rivera.

La amenaza principal, una criatura que incluso espanta al resto de los espíritus, es el fantasma del sombrero de copa, Alistair Crump, que originalmente apareció en el debut de la atracción en 1969. Aquí es interpretado por Jared Letto y es el responsable de todos los males que aquejan la propiedad.

“Lo más difícil de recrear fueron los detalles de los fantasmas, la mirada, ellos deben tener una mirada particular, recrear las partículas que se mueven como se mueve el fantasma, como si fueran algas bioluminiscentes. Es un equilibrio entre cosas que nunca has visto y las cosas que ves todos los días y asegurarte de que ambos se sientan como si fueran reales”, detalla el creador.

“La idea es hacer al espectador sentir que los fantasmas están allí en la habitación van acercándose mucho a ti, algo así como el brillo de un anillo”, explica.

El creador, que ha estado supervisando los efectos detrás de cintas como “Joker” y “Spider-man: de regreso a casa”, dice que su interés por esta profesión comenzó después de que en la adolescencia vio la película de “Terminator 2: el juicio final”.

“Estaba en la secundaria y pensé, ‘esa es una película increíble, me encantaría hacer eso’ y luego la llegada de los gráficos por computadora me hizo sentir más impulsado, dije ‘quiero contar historias que nunca antes podrías contar porque esa tecnología no existía’”, recuerda Edwin.

Junto al director se crió con el terror de cintas de terror como “Poltergeist: Juegos diabólicos” y “El Resplandor”, pero para la creación de esta nueva entrega también tomaron como guía la película de hace 20 años, también inspirada en la atracción temática, que fue protagonizada por Eddie Murphy.

“Una de nuestras editoras fue asistente en realidad de la película clásica de Mansión Embrujada así que siempre le preguntamos ¿qué piensas sobre esto?, porque ella era nuestra experta residente”, cuenta.

El reparto encabezado por LaKeith Lee Stanfield cuenta con la participación de grandes actores como Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis y Winona Ryder. Llega a las pantallas después de más de una década de planes y dispuesta a aterrorizar, pero también mandar con comedia y nostalgia un mensaje de unión entre la vida y la muerte.

“Es una historia llena de magia que le da vida a uno de los juegos más divertidos del mundo”, concluye Edwin Rivera.