Así lucía Millie Bobby Brown cuando participó de “Greys Anatomy”

En marzo de 2005, llegó a la ABC la serie de televisión del género drama médico llamada “Grey's Anatomy” (“Anatomía según Grey”) y en la actualidad sigue siendo una de las producciones más vistas a lo largo y ancho de todo el planeta. Muchos personajes secundarios han aparecido en estos 18 años y 19 temporadas, y uno de ellos ha sido encarnado por Millie Bobby Brown.

Antes de llegar a su papel más popular como Once (Eleven), la protagonista de “Stranger Things” fue parte de otras producciones exitosas como “Once Upon a Time in Wonderland”, “Intruders” y “Modern Family”. Pero también integró el elenco de “Grey’s Anatomy” en 2015.

En el episodio llamado "I Feel the Earth Moving", la joven que acaba de cumplir 19 años el pasado 19 de febrero, interpretó a Ruby. En ese entonces, la histriónica nacida en España pero nacionalizada británica, tenía 11 años y encarnó a esa niña que intentó salvar a su madre.

En dicho capítulo de la serie protagonizada por Ellen Pompeo como la doctora Meredith Grey, Ruby ve a su madre inconsciente tras sufrir una fuerte caída durante un sismo y quien la contiene en ese momento es el doctor Owen Hunt, interpretado por el actor Kevin McKidd.

La vida de la madre de la niña corre peligro, ya que fue herida de gravedad y sus pulmones y vías respiratorias están comprometidas debido a una obstrucción. Es con ese diagnóstico que el personaje de Millie Bobby Brown debe practicarle una traqueotomía a la mujer, atravesando su garganta para poder liberar el aire atrapado, y luego proceder a hacer la reanimación cardiopulmonar (RCP).

El final del episodio es feliz para ambas mujeres, ya que la madre de Ruby comienza a estabilizarse y evolucionar, y hasta la actualidad se recuerda esa interpretación de la protagonista de “Stranger Things” como una de las mejores. No caben dudas de que Millie es una de las jóvenes promesas de Hollywood y todavía le queda mucho por transitar en su exitosa carrera en la actuación, además del modelaje.