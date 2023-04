Así lucía Lady Gaga cuando participó de la icónica serie “Los Soprano”

Una de las series más exitosas y premiadas de la televisión fue “Los Soprano”, la misma está disponible en la actualidad en la plataforma de streaming HBO Max, y son muchas las personas que se consideran fanáticas de esta producción.

“Los Soprano” contaba con el protagónico de James Gandolfini, Michael Imperioli, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, entre otros. Sin embargo muchos actores y actrices dieron sus primeros pasos en dicha serie, como fue el caso de Lady Gaga.

Lady Gaga es una actriz y cantante estadounidense que ha brillado en proyectos como “Nace una estrella”, “La casa de Gucci”, “American Horror Story”, entre otros, pero pocas personas saben que participó de “Los Soprano”.

Lady Gaga tuvo un pequeño papel en la tercera temporada de “Los Soprano”, específicamente en el episodio número 9, el cual lleva por nombre “The Telltale Moozadell”, el cual fue emitido por primera vez en abril del 2001.

Lady Gaga en "Los Sopranos". Fuente: Twitter @showmundialshow

Gaga interpretaba a un personaje sin acreditar, el cual era una alumna del instituto de A.J. Soprano Jr. (Robert Iler) que podía ser vista en las gradas de la piscina, riéndose mientras unos cuantos estudiantes destrozaban la vitrina de trofeos.

“Cuando miro hacia atrás puedo ver exactamente qué hice mal en esa escena. No sabía escucharla. Se supone que tenía que reír y era como, ¿qué?, ¿reír? Ahora me veo y digo ‘¡eso no es una risa de verdad!’”, aseguró en una entrevista Lady Gaga cuando le consultaron por su experiencia en “Los Soprano”.

“El matiz y ser específico como actriz es algo que puede crecer con el tiempo si estás dispuesta a escuchar de verdad al otro actor con el que trabajas”, continuó Lady Gaga.