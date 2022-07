Así luce hoy el elenco de "La bruja desastrosa" a 24 años de su estreno

Hace 24 años se estrenó “La bruja desastrosa”, la famosa serie de una escuela de brujas: la Academia Cackle, protagonizada por Mildred Embrollo, una joven bruja que se destaca más por sus errores que por sus aciertos, pero también por ser una de las chicas del colegio que le es más fiel a la lealtad a sus amigas y su respeto por los animales y que, con el tiempo, se superará y llegará a convertirse en una de las mejores hechiceras. ¡Así luce hoy el elenco!

Fue en 1998 cuando llegó a la pantalla esta serie británica-canadiense, basada en los libros infantiles “The Worst Wich”, de la escritora Jill Murphy. Fue televisada a lo largo de tres temporadas con 13 capítulos en cada una, a excepción de la última parte, que contó con un programa más, titulado “Rencor de bruja” y terminó sus transmisiones en 2001.

En México formó parte de la programación de Canal Once, dentro de la parrilla infantil de la cadena a inicios de siglo, y fue transmitida a lo largo de muchos años, por lo que es difícil olvidarse de las travesuras de Mildred y sus amigas que, en la mayoría de ocasiones, eran llevadas a cabo sin fines malintencionados pero que, por un motivo u otro, terminaban en desastre y descubiertas por la maestra Ogrum, a quien no le caía nada en gracia las fechorías de Embrollo y sus secuaces.

Mildred Embrollo - Georgina Sherrington



Foto: IMBd e Instagram

Mildred, a diferencia de sus otras compañeras, no tiene madre ni padre brujo, por lo que tuvo que ingeniárselas para obtener su lugar en la Academia Cackle. Aunque la mayoría de profesoras del instituto no creen en ella, la directora Cackle tiene fe en su bondad y buenas intenciones, así cuando llega a la dirección, es raramente reprendida y, en cambio, es escuchada y exhortada a alejarse de los problemas. Aunque Mildred tiene varias amigas, casi siempre, se molestan con ella porque creen que es quien las conduce por el camino de los problemas, por ello, muchas veces se sentirá más acompañada por su gatito Tigre, el único felino de la academia que no es de color negro.

Georgina Sherrington interpretó a Mildred cuando tenía 13 años y en el 2000, fue premiada por su interpretación en la serie en la categoría de “la mejor actuación de serie de comedia” por los Young Artist. Esa no sería la última vez en que la actriz interpretaría a Mildred, pues en 2001 volvió a dar vida a Embrollo, pero en su etapa universitaria, donde llega al centro de estudios de brujería de Cambridge. Años más tarde, volvería a encarnar a este personaje como estrella invitada en series relacionadas con la misma historia. También ha hecho otras apariciones en televisión, la más reciente fue en 2016.

Maud Luna - Emma Brown



Foto: IMBd e Instagram

Maud es la mejor amiga de Mildred, la primera chica con la que entra en contacto al entrar a la Academia Cackle y la que se convertirá en su mejor amiga. Luna es una de las estudiantes más destacadas y, en muchas ocasiones, tratarán que ella y Mildred se distancien, pues las profesoras del instituto consideran que es una mala influencia en el rendimiento académico de la estudiante.

Emma Brown no volvió a actuar luego de finalizar las grabaciones de la serie. En 2007, contrajo matrimonio con James Ronicle y, en la actualidad, es madre de dos hijos. Si bien, ya no se dedica a la actuación, eso no impide que cada cierto tiempo se reúna con sus compañeras de elenco.

Ethel Hallow – Felicity Jones



Foto: IMBd y AP

Así como Mildred tenía amigas, también existieron sus enemigas, una de ellas fue Ethel Hallow, otra de las estudiantes más destacadas de la academia y la que pareciera que vive para hacerle la vida imposible a Embrollo, pues muchas veces será una de las responsables de echarla de cabeza con sus superiores.

Ethel fue interpretada por dos actrices, Felicity Jones y Katy Allen, pero fue la primera de ellas quien regresó a dar vida a la enemiga de Mildred en la serie que da seguimiento a la vida universitaria de las brujas. Jones es una de las actrices del elenco con una carrera actoral más prolífica, nominada a los Premios Globo de Oro, por su participación en La teoría del todo (2014), donde dio vida a Jane Wilde Hawking.

Enid Sombra - Jessica Fox



Foto: IMBd e Instagram

Jessica Fox interpretó a Enid Sombra, una alumna que se incorpora a la mitad del ciclo escolar, y que mete todavía en más líos a Mildred y no sólo en la academia Cackle, sino en la universidad, época en la que irá a visitarla y demostrará que ha seguido una vida llena de problemas. En la actualidad, Fox sigue dedicándose a la actuación, destacando por su papel como Nancy Hayton en la serie británica “Hollyoaks”.

Drusilla del Corral - Holly Rivers



Foto: IMBd e Instagram

Drusilla es la mejor amiga de Ethel, pese a no ser la primera en sabotear a Mildred, acompaña a Ethel en todos sus planes para afectar a sus compañeras. Luego de la serie, Rivers se convirtió en productora de televisión y también en vendedora de quesos. Más adelante, comenzó a escribir historias acerca de Demelza, una chica científica.

Maestra Ogrum - Kate Duchêne



Foto: IMBd e Instagram

Pese a que Kate Duchêne comenzó a actuar a los 14 años, fue en su papel como la Maestra Ogrum por el que es más aplaudida públicamente, pues fueron pocas sus apariciones en televisión, ya que ella se especializó como actriz de teatro.

Directora Amelia Cackle - Clare Coulter



Foto: IMBd e Instagram

Así como Kate Duchêne, Clare Coulter es mejor conocida por sus trabajos en teatro, en la actualidad tiene 80 años y sigue dedicándose a la actuación y a la música, pues también es cantante.

