Así luce Halle Bailey como "La sirenita": Revelan adelanto de la película

La discusión por el protagónico de Halle Bailey en el live action de "La sitenita", de Disney, sigue dando de qué hablar, ahora que se lanzó un adelanto de la cinta que se estrenará en mayo de 2023, la opinión de los cibernautas se dividió entre los que insisten en que no fue la mejor elección, y entre los que aplauden cómo luce Halle y su manera de cantar.

En el adelanto de la cinta se dio a conocer en el primer día de la convención "D23 Expo: The Ultimate Fan Event", que volvió un año después de lo previsto a causa de la pandemia de Covid-19, y lo hizo con una gran acogida por parte del público, que abarrotó el Centro de Convenciones de Anaheim, ciudad cercana a Los Ángeles,

Ahí Halle Bailey, uno de los fenómenos musicales de los últimos años, apareció por unos segundos como la sirena Ariel en la adaptación no animada del clásico "The Little Mermaid".

"Después de una amplia búsqueda, fue completamente claro que Halle posee la rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa, que son cualidades intrínsecas y necesarias para interpretar este rol icónico", dijo en 2019 el director del filme Rob Marshall.

Desde que se anunció el nomobre de la protagonista de "La sirenita" las críticas inundaron las redes sociales, incluso, un canal de cable propiedad de Disney respondió a ellas.

Freeform publicó una carta abierta en apoyo a Bailey luego que algunas personas en redes sociales usaran el hashtag #NotMyAriel (No mi Ariel) para objetar que una mujer negra interprete a la princesa sirena, que es blanca y pelirroja en la cinta animada.

El canal dijo que “las princesas danesas pueden ser negras porque la ‘gente’ danesa puede ser negra”, en referencia al cuento del autor danés Hans Christian Andersen en el cual está basada la película.

Bailey es conocida como la mitad del dúo pop Chloe x Halle, que integra con su hermana Chloe. La versión de “La Sirenita” en la que participará incluirá las canciones de la cinta animada de 1989 así como nuevos temas de Alan Menken, quien hizo las canciones originales, y del creador de "Hamilton" Lin-Manuel Miranda.

Bailey estará acompañada en la cinta por Jacob Tremblay y Awkwafina.

Ella es Halle Bailey

Halle Lynn Bailey nació en Atlanta el 27 de marzo de 2000, es mejor conocida como Halle Bailey, es una actriz, cantante y compositora estadounidense que conforma el dúo Chloe x Halle con su hermana mayor Chloe Bailey, el cual ha obtenido cinco nominaciones a los premios Grammy desde 2018.

En el ámbito de la actuación ha interpretado a Skyler Forster en la serie de comedia estadounidense "Grown-ish", la cual el valió una nominación a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en los NAACP Image Awards 2020.

Su interpretación como Ariel en el live action de "La Sirenita" ha generado mucha expectativa.

Su forma de cantar, sin duda, se ha llevado los aplausos.



