Adrián Marcelo esta fuera de "La casa de los famosos México". Durante las primeras horas de este martes, el influencer abandonó el reality show, esto luego del fuerte enfrentamiento que protagonizó con Gala Montes, durante el último programa en vivo.

La discusión inició cuando Odalys Ramírez pasó un pequeño clip (de la eliminación del pasado domingo) en el que se le escucha decir al influencer: "una mujer menos para maltratar", refiriéndose a que esa noche una de sus compañeras abandonaría el programa. Una vez que las cámaras del foro cortaron el enlace, los espectadores del famoso "24/7" pudieron ser testigos de que lejos de calmarse, los ánimos se encendieron aún más; incluso, Marcelo pidió abandonar el reality.

Pero antes de que se confirmara su salida, Adrián pasó sus últimos momentos en el cuarto Tierra y junto a Ricardo Peralta y Sian Chiong, los últimos integrantes del llamado "Sindicato" y que él lideraba.





Gala Montes y Karime Pindter escuchan la noticia de la salida de Adrián Marcelo de "La casa de los famosos México".





Lee también Adrián Marcelo abandona "La casa de los famosos México"

En una plática con sus compañeros, Adrián aseguró que el juego se le salió de las manos y estaba consciente de lo que habría podido generar entre el público; incluso, comentó a sus compañeros que no se acercaran a él y tampoco intentaran darle ánimos, para no afectar su carrera:

"Yo te recomiendo que no me digas nada. Cuida tu carrera carnal, yo sé lo que está pasando afuera. No lo tomen a mal, pero no quiero afectarlos", le dijo a Chiong.

Posteriormente, habló con Agustín y, aunque había hecho pública su intención de salir, se retractó y le comunicó al argentino su deseo de hablar con la producción para intentar arreglar la situación: "quiero ver cuál es mi situación en el juego. No soy pend*jo; no estoy dispuesto a echar por la borda siete semanas nada más porque se me está difamando".









Pero ya era tarde para el influencer, minutos más tarde fue llamado al confesionario de donde ya no regresó, ni siquiera para poder empacar sus cosas. Pues "La jefa" pidió ayuda a los habitantes para juntar todas las pertenencias de Adrián y llevarlas al almacén, dónde serían recogidas.

Cabe destacar que, aunque la producción y la televisora han manejado que la decisión de abandonar el reality fue del propio Marcelo, varias versiones indican que, en realidad, fue eliminado por el equipo detrás del reality, y es que minutos después del pleito con Montes, varios patrocinadores decidieron bajarse del proyecto.

Lee también Adrián Marcelo se va y planta a la prensa