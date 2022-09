Así fue la particular propuesta de matrimonio de Eugenio Derbez a Alessandra Rosaldo

El 7 de julio de este año, Eugenio Derbez celebró una década de matrimonio con Alessandra Rosaldo. Sin embargo su relación era oficializada en el 2006. Se conocieron en el 2005 y desde aquel entonces no volvieron a separarse. Esto les ha valido posicionarse como una de las parejas más estables en el ambiente artístico del plano nacional.

“Ya nos conocíamos, pero algo sucedió ese día, fue de ‘Hola’, algo muy extraño, fue mutuo, casi amor a primera vista. Yo tenía novio”, recordó Alessandra Rosaldo sobre el día en que posó sus ojos en Derbez. A ellos les bastaron un par de salidas para confirmar lo que ya todos suponían: estaban enamorados y no había vuelta atrás.



Hace ocho años que mi príncipe azul me pidió que me casara con él y aceptar su propuesta de matrimonio ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Qué hermosa es la vida contigo amor mío @EugenioDerbezhttps://t.co/NbXZQG4wdJ pic.twitter.com/rfoIxCJWqU

— ALESSANDRA ROSALDO (@alexrosaldo) February 4, 2020