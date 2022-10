Así fue la experiencia de Jery Sandoval cuando trabajó con Verónica Castro en la telenovela “Los Reyes”

“Los Reyes” fue una de las novelas colombianas más destacadas en su país de origen. La puesta en escena les sirvió a muchos de sus protagonistas como trampolín hacia la fama. Aunque el elenco contaba también con grandes estrellas de la pantalla chica como Verónica Castro.

Jery Sandoval fue una de las jóvenes que internacionalizó su carrera con la telenovela. Junto con el éxito se le abrieron muchas posibilidades. Sin embargo, en pleno apogeo de su carrera ella terminó alejándose de todo. En la actualidad se ha vuelto una DJ de renombre.



Cómo fue la experiencia de Jery Sandoval cuando trabajó con Verónica Castro

“Los Reyes” no fue la única producción en la que Sandoval trabajó junto a Verónica Castro. Luego de la novela colombiana, le ofrecieron ser parte de “Código Postal” en la televisión mexicana. Pero a poco tiempo de comenzar la producción terminó dejando plantada a la mamá de Cristian Castro.

“La gente no me perdona que haya desaparecido después de esas dos producciones y siempre me lo recuerdan. Yo creo que todo es un proceso, pues a mí me encantó mi etapa en ‘Los Reyes’, que fue donde inicié, y a la etapa en Televisa la considero como una gran experiencia”, confesó Jery Sandoval en una entrevista reciente.

Muchos pensaron que la joven había tenido algún problema con los integrantes del elenco de “Código Postal”, y hasta hubo quienes apuntaron que tal vez hubiera tenido algún problema con Verónica Castro. Pero Jery se encargó de dejar muy en claro que el tema vino por otro lado.



Jery Sandoval comenzó a incursionar en el mundo de la música. “El presidente de Universal music de Estados Unidos me sacó de la novela, me fui a vivir a Nueva York, a Miami y a Los Ángeles un tiempo, para poder cumplir el contrato”, confesó hace unos días.