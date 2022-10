Así fue el romance entre Juan Osorio y Sandra Montoya: "Toda la vida lo voy a amar"

Sandra Montoya sigue enamorada de Juan Osorio pese al paso del tiempo y las relaciones que precedieron su romance con el productor de televisión, pues la violinista asegura que es un hombre que le inspiró una clase de amor que ninguna otra persona ha podido superar, por lo que considera que lo amará por siempre, pero ¿qué fue lo que pasó entre ellos?

Desde que llegó a México, Sandra Montoya, originaria de Venezuela, vivió una serie de episodios que cambiaron su vida por completo, ya que pese a que en su región ya había participado en algunas producciones de Televisión, así como también formó parte de la banda de música de artistas de la talla de Rocía Durcal, Beatriz Adriana y Juan Gabriel, fue hasta que arribó a nuestro país que alcanzó la fama.

Garibaldi, la escuela de Sandra Montoya en México

En una entrevista para “El minuto que cambió mi destino”, Sandra recordó el momento en que llegó a México, época en la que ya había terminado sus estudios como violinista, sin embargo no conocía a nadie en nuestro país y, sin rumbo, se dirigió a la Plaza Garibaldi, donde trabajó de seis a siete años.

La música recuerda las calles que conforman a la plaza con una “gran universidad”, pues creció mucho como artista cuando tocaba y cantaba en “Guadalajara de noche”, recinto en el que conoció a Pablo Montero, en el tiempo en que ambos se encontraban en búsqueda de una oportunidad.

Pero luego de tener muchos problemas con sus compañeras que, según recuerda Montoya, la veían como una amenaza, mismo motivo por el que la golpearon hasta deformarle la cara, la música abandonó la Plaza Garibaldi para probar suerte en el Teatro Blanquita, en el que debutó a lado de una producción de Jorge Alberto “Coque” Muñiz y Carlos Cuevas; en ese entonces, ya tenía la expectativa de abrirse un espacio en la televisión, por lo que se acercó a Televisa.

“En ese momento cambiaron muchas cosas en mi vida; empecé a salir en todos los periódicos, no había periódico donde no saliera mi rostro, mi nombre”, dijo la actriz y cantante. “Luché, luché inalcanzablemente, me cerraron las puertas… bueno, hasta la fecha todavía me pasa”, detalló.

¿Cómo fue el amor entre Sandra Montoya y Juan Osorio?

Pero con la llegada de la televisión a la vida de Montoya, también llegó el amor de su vida, el cual –aseguró- perdió por miedo; se refería al productor de televisión Juan Osorio.

Cuando Montoya y Osorio se conocieron, la violinista ya había trabajado en varias producciones de Televisa como “Cómplices al rescate”, “Aventuras en el tiempo” y “Contra viento y marea” y, aunque también había participado en algunas telenovelas en las que Juan Osorio estaba a cargo, no habían tenido la oportunidad de entablar una conversación.

“Nunca tenía contacto directo con él, no porque yo no quisiera, sino porque (él) no me conocía”, recordó.

De hecho –aclaró la actriz- ella no sabía cómo era Juan Osorio físicamente, hasta que sus compañeras y compañeros de reparto se lo mostraban en los pasillos y le indicaban que él era el productor de la novela en la que trabajaban.

Su primer acercamiento fue propiciado por Sandra que, motivada por el hecho de que Juan Osorio le había dado sus primera oportunidad en televisión a Pablo Montero, consideraba que también podía apostar por ella y abrirle las puertas de la televisora, por lo que lo esperaba afuera de su oficina por largas jornadas.

“No me da pena decirlo, yo me pasaba cuatro horas sentaba afuera de la oficina de Juan, de él y de otros productores, pero en la de él en especial, como había ayudado a Pablo yo (pensé) que tenía la posibilidad de que me viera y me escuchara”.

También confesó que el productor no la recibía y, en cambio, tuvieron que pasar más de dos años para que comenzara a contemplarla dentro de sus producciones.

Sandra, además, desmintió que cuando el productor comenzó a pretenderla estuviera todavía a lado de Niurka, e indicó que Osorio y la vedette se habían separado hace más de un mes. Por esa razón, Montoya no quería que se supiera públicamente acerca de su relación con Juan Osorio, pues no quería que todo el esfuerzo y experiencia que había obtenido no fueran reconocidos.

Durante su relación con Juan Osorio –recordó Montoya- el productor se le declaró con una sorpresa llena de flores, pues no sólo le hizo una propuesta para comenzar una relación, sino que se trató de una declaración de matrimonio, la cual tuvo que rechazar, pues consideraba que era muy pronto para que dieran un paso tan importante.

“Fue muy romántica (pero) yo sentí que no era el momento porque llevábamos muy poco tiempo de estar juntos”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que la decisión que tomó de mantener su relación al margen de la vida pública, frustró a Osorio: “(Pero) yo lo quería de verdad, yo no lo quería para aparentar, para que todo el mundo me viera con el productor, no”, confió. “Y lo amo, o sea toda la vida lo voy a amar, a mí me hubiera encantado tener una relación de por vida con él, una relación real”, profundizó.

