Así fue el momento en que Jenna Ortega pronunció Rihanna y llamó la atención de todos

Desde finales de 2022, Jenna Ortega es la estrella del momento por el estreno de “Merlina”, la serie de Tim Burton estrenada en la plataforma de Netflix. La joven de 20 años es una de las actrices más exitosas en la actualidad e incluso es la nueva embajadora de Adidas.

Lo cierto es que la artista estadounidense ha sido tendencia en las redes sociales, no por su baile en “Merlina”, sino por la forma en que pronunció el nombre de la cantante barbadense que acumula más de 180 premios importantes de la industria de la música: Rihanna.

Jenna Ortega actually pronounced Rihanna correctly.. I feel like myself and many others have knowingly said her name wrong forever lol pic.twitter.com/PbFXivaXB0

— j maine (@JMaine) January 16, 2023