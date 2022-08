Así fue el día en el que Jared Leto intentó conquistar a Martha Higareda

A raíz de que Belinda presumiera las divertidas vacaciones que pasó con Jared Leto en las playas de Italia, algunos usuarios han recordado la peculiar historia entre ambos famosos. En una ocasión, la propia Belinda reconoció que se conocieron hace más de ocho años y que su amistad es tan cercana que se cuentan los planes que tienen, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Pero, si bien es cierto que la rubia ha desatado todo tipo de comentarios por su relación con el también cantante, no es la primera mexicana a la que Leto se ha acercado, pues antes intentó conquistar a la actriz Martha Higareda.

Hace tiempo la protagonista de “Amarte duele” relató cómo fue el momento preciso en el que el actor de Hollywood se le acercó con la intención de invitarla a salir, pero por varios factores terminó rechazándolo.

De acuerdo con una entrevista que concedió a Yordi Rosado, en 2019, Higareda contó que la primera y única vez que se vieron fue durante un concierto de la banda 30 seconds to Mars, de la que Jared es vocalista. Ella se encontraba en la sección VIP, arriba del escenario cuando, al verla, se acercó para saludarla: “Se acerca y se para enfrente de mí y me dice: 'Hi', yo ni le respondí. Me salió un zarape del tamaño del mundo”, dijo.

Una vez que terminó el show y accedió, junto con otros fans, a la convivencia con el grupo, Leto hizo un segundo intento por llamar su atención: “Sale Jared Leto de una esquina, había chavas que le querían decir hola y él me buscaba. Entonces se empieza a acercar y se para enfrente de mí y me dice: 'hi' y yo le contesté: 'hola', en español". Tras cruzar solo un par de palabras, el músico le preguntó a Martha si ya se habían visto antes, pero ella respondió con un cortante ‘no’, lo que terminó con la conversación.

Posteriormente, el mánager de la banda se acercó a la actriz para pedirle su número y le pidió que cuando viajara a Los Ángeles lo llamara, pues Jared quería salir con ella; incluso, recibió algunos mensajes pero en ese momento tenía novio y tuvo que rechazarlo.

Otras conquistas latinas de Jared Leto

El protagonista de Morbius ha dejado claro su amor por las mujeres latinas. Hace unos años se especuló de una posible relación entre Leto y Lupita Nyong’o, actriz mexicana-keniana, ya que fueron captados juntos en diversos eventos.

Sin embargo las sospechas nunca se confirmaron y todo quedó en el olvido.

