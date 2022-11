Así fue el cruce entre Vicente Fernández Jr y Gustavo Adolfo Infante por la herencia del Charro de Huentitán

Gustavo Adolfo Infante ha vuelto a ser el protagonista de un nuevo escándalo. Fue luego de una fuerte discusión que mantuvo en vivo con Vicente Fernández Jr sobre la herencia del “Charro de Huentitán”. Todo comenzó por una información que brindó el periodista de espectáculos sobre un terreno en sucesión que el cantante habría puesto a nombre de su madre María del Refugio Abarca.

A Vicente Fernández Jr no le cayeron para nada bien sus declaraciones y sostuvo que no tiene por qué andar dando explicaciones luego del dolor que les ha provocado la pérdida de su padre. Incluso llegó a asegurar que junto a sus hermanos y su madre se han mantenido muy unidos todo este tiempo y que no hay ninguna pelea en el marco de la herencia.



Cómo fue el cruce de palabras entre Gustavo Adolfo Infante y Vicente Fernández Jr.

“Muchos medios de comunicación se han creído las caricaturas que sacó la otra televisora, los tres hermanos estamos unidos con mi madre más que nunca”, sostuvo Vicente Fernández Jr. Pero Gustavo Adolfo Infante redobló la apuesta y garantizó que la información sobre la sucesión testamentaria era verdadera. Incluso, llegó a detallar que ya ha logrado dos veces desmentir al mayor de los hermanos Fernández.



En ese sentido, Gustavo Adolfo Infante sostuvo que “una fue cuando Vicente Fernández, tú papá, me habló del hígado gay. Tú me dijiste que era un mentiroso y que lo había sacado de contexto y fue en vivo, entonces elegantemente te cerré la boca. Y la semana pasada presentando lo que tengo del notario donde estás cediendo las hectáreas, no me tienes que explicar, pero no estamos mintiendo”.

En tanto que Vicente Fernández Jr le recordó al periodista de espectáculos que esas palabras de su padre fueron sacadas de contexto y que incluso antes de morir llegó a disculparse con el colectivo LGTB+. “Nosotros, como todos los artistas, tenemos un gran porcentaje de cariño de la familia gay”, aclaró.

Sin embargo, rápidamente Gustavo Adolfo Infante buscó de regresar al tema. “Por otro lado, si cediste o te quitaron los terrenos o como haya sido tampoco es mi problema... yo creo que no tengo falta de credibilidad, agradezco que tomes la llamada para decir que no nos vas a explicar nada”, indicó.

Ya a estas alturas el cruce de palabras había subido a niveles insospechados de violencia. “Perdón, pero no tienes el mismo peso específico que tenía tu papá”, le dijo Gustavo Adolfo Infante mientras que Vicente Fernández Jr optó por cortar abruptamente la llamada en medio del programa.