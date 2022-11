El fallecimiento de Alejandro Iriarte, hijo de la periodista Maxine Woodside, dejó a su alrededor diversas especulaciones respecto a los motivos que lo llevaron a perder la vida, pues aunque en un primer momento trascendió que había sido un infarto fulminante, posteriormente se dijo que fue enconcontrado con un arma de fuego cerca del lugar de la muerte. Tras esto, ahora sale a la luz que el hombre de 55 años sufría una fuerte depresión. ¿Pero de qué se trata la enfermedad?, te contamos.

Fallece Alejandro Iriarte

El pasado jueves 10 de septiembre, algunas personas del mundo del espectáculo dedicaron mensajes de despedida a Iriarte, el hijo más chico de la comunicadora.

Sería Grupo Formula, empresa donde Maxine labora desde hace décadas, donde se daría la primicia.

“El Consejo de Administración de Grupo Fórmula, colaboradores y la Familia Azcárraga Romandía expresan su más sentido pésame a la familia Iriarte Woodside y a nuestra querida Maxine, por el sensible fallecimiento de Alejandro Iriarte Woodside. Descanse en Paz”, escribieron en sus redes.

Luego de esto, la conductora Ana María Alvarado confirmó que el motivo del fallecimiento fue un infarto, sin embargo, horas más tarde el periodista Carlos Jiménez publicó en su cuenta de Twitter que la Fiscalía en Álvaro Obregón había abierto una indagatoria por homicidio.

“Alejandro Iriarte estaba en su cama, con una lesión en la cabeza. Junto a él hallaron una pistola y un cartucho percutido”, se leyó, por lo que se especuló pudo tratarse de un suicidio.

Asimismo, previo a la muerte, algunas personas se percataron de que el hombre se había despedido y cerrado sus redes sociales, lo que aumentó aún más las dudas.

"A todos durante tantos años, les agradezco muchísimo las muestras de cariño. Por causas de fuerza mayor voy a cerrar todas mis redes sociales. Ha sido una aventura increíble, pero todo tiene un fin y hoy me corresponde a mí decirles adiós. Gracias, mil gracias”, publicó.

Alejandro Iriarte sufría depresión

Fue la propia conductora María Álvarado, del matutino “Sale el Sol”, quien dijo que Iriarte estaba pasando por un mal momento al no tener a sus hijos cerca: “Él se sentía solo”, reveló y agregó que en su familia nadie sabía que sufría una fuerte depresión: “Nadie imaginó a qué grado, eso es lo terrible de la depresión, por eso obviamente Maxine y su familia están muy tristes porque obvio no se dieron cuenta de que tan mal la estaba pasando”, contó en “Chisme No Like”.

Por otra parte, la colaboradora de Maxine dijo le molestaba que a raíz del mensaje que Alejandro colgó en sus redes sociales se levantaran suposiciones.

“Me molestan mucho las especulaciones que existen, por un mensaje que él puso en redes sociales despidiéndose, lo importante aquí no es ¿qué pasó, cómo pasó? Lo importante es que perdió un hijo”, externó.

Hasta el momento Woodside no ha negado ni confirmado lo dicho por los comunicadores, sin embargo, Álvarado agregó que sigue tratando de reponerse ante la fuerte noticia.

“Ella (Maxime Woodside) fue de las primeras en llegar, ella sabe todo lo que sucedió, obviamente ha estado muy mal los primeros días, ahorita ya hablé con ella y está tratando de reponerse. Está superándolo con mucho esfuerzo”.

Sintomas de la depresión

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. La enfermedad es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. La diferencia radica en su intensidad y duración. Puede convertirse en un problema de salud serio y causar gran sufrimiento al alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar a la muerte. Cada año se suicidan cerca de 800 mil personas.

Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves.

Una distinción fundamental es la establecida entre la depresión en personas con y sin antecedentes de episodios maníacos. Ambos tipos de depresión pueden ser crónicos y recidivantes, especialmente cuando no se tratan.

Trastorno depresivo recurrente: como su nombre indica, se caracteriza por repetidos episodios de depresión. Durante estos episodios, hay estado de ánimo deprimido, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y reducción de la energía que produce una disminución de la actividad, todo ello durante un mínimo de dos semanas. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa y baja autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación médica.

Trastorno afectivo bipolar: este tipo de depresión consiste característicamente en episodios maníacos y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios maníacos cursan con estado de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, logorrea, autoestima excesiva y disminución de la necesidad de dormir.

Con información de la OMS y Redacción El Universal.

