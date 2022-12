Aseguran que Gerard Piqué fue captado infraganti revisando el perfil de Instagram de Shakira

Ya han pasado más de seis meses desde que Gerard Piqué y Shakira confirmaron su separación. Pero luego del acuerdo que lograron por la tenencia de sus hijos, el ex jugador del Barcelona parece que no ha podido olvidar del todo a la intérprete de “Monotonía”. Por lo menos así lo ha descubierto una persona que viajó en el mismo avión que el padre de Sasha y Milan.

El fin de semana pasado, el defensa de la Selección de España hizo un viaje de su ciudad natal a Praga junto a Marc Piqué, su hermano, y Clara Chía Martí. Y aunque la nueva flamante pareja ha dejado más que claro que su relación va en serio, parece que Gerard aun no puedo sacar de su mente a la colombiana.



Gerard Piqué en el avión rumbo a Praga. Fuente: Instagram @gerardpiquefans

Pese a su relación de noviazgo actual con la empresaria de 23 años, parece que Piqué no puede olvidar a Shakira o por lo menos no deja de estar pendiente de sus movimientos a través de las redes sociales, según el Periódico de Cantalunya. El medio recogió declaraciones de una testigo que presenció el actuar del ex futbolista.



Gerard Piqué viajó a Praga con Clara Chía Martí. Fuente: Instagram @gerardpiquefans

“Yo iba en el asiento del lado del pasillo y Piqué estaba del otro lado y estaba viendo el Instagram de Shakira. Es gracioso”, fue lo que comentó la fuente testigo que vio al exBarcelona mirando el perfil de la red social de la camarita de su ex pareja. Pero esta persona también mencionó que fue solo un momento, porque los aviones exigen dejar fuera de línea los teléfonos móviles.



Otra de las situaciones que mencionó dicha fuente fue que tanto Clara Chía como su novio tuvieron que salir por otro lado del aeropuerto de Praga, por eso no los vieron más. Mientras tanto, la cantante nacida en Barranquilla viajó ese mismo fin de semana a Roma con Milan y Sasha y estuvieron visitando sitios turísticos como el panteón de Agripa.