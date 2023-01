Aseguran que Aracely Arámbula envió indirecta a Luis Miguel, ante su relación con Paloma Cuevas

Pese a que, desde hace muchos meses, se especulaba que Luis Miguel había iniciado una relación con la diseñadora española Paloma Cuevas, no fue sino hasta que hace unos días se dieron a conocer las primeras imágenes de la pareja, visitando una tienda departamental, que las pocas dudas que quedaban se disolvieron, motivo por el cual aseguran que las últimas declaraciones que Aracely Arámbula hizo en un programa se trataron de una indirecta para el padre de sus hijos.

Mientras que “El sol de México” atraviesa una de las etapas más prosperas de su vida, ahora que ha decidido entablar una relación formal a lado de Paloma Cuevas, su expareja y madre de sus dos hijos menores; Miguel y Daniel, se encuentra en un momento vulnerable, pues hace unos días confesó para “Siéntese quien pueda” que el fallecimiento de su padre, que tuvo lugar en 2022, ha sido lo más duro que ha tenido que enfrentar en su vida.

“Me entristezco porque es inevitable; la cabeza lo entiende, el corazón no tanto, es un proceso muy difícil, un proceso de duelo que fue lo más duro de mi vida y todavía lo seguimos procesando, obviamente”, compartió la actriz de “La madrastra”.

A más de cinco meses que don Manuel Arámbula falleciera, la actriz asegura que la partida de su padre la ha ayudado a convertirse en una persona más fuerte, pues ha aprendido a crecer desde que él se fue, ya que se demostró que, pese a esa gran adversidad, sí tenía la capacidad de concluir las grabaciones de “La Madrastra”, cosa que llegó a dudar por la gran pena que atravesó durante los primeros meses de duelo.

“No pensé que pudiera yo terminar este proyecto porque me dolía todo; los huesos, el alma”, detalló.

En su aparición en ese mismo programa, la actriz de 47 años habló de su experiencia como madre soltera y todas las vicisitudes que atraviesa una mujer que tiene que hacerse cargo de su familia por sí sola, sin el apoyo de una figura paterna, por lo que se ha llegado a sugerir que dicha declaración no es más que una indirecta para Luis Miguel, pues de esta forma reiteraría que, hasta la fecha, el cantante no se ha hecho cargo de la crianza de sus hijos en ningún sentido.

“Ser mamá soltera es muy difícil, la verdad admiro a las mujeres que, por ejemplo, aquí en México y en muchos países, en toda Latinoamérica, porque es pan nuestro de todos los días”, compartió.

Estas declaraciones tuvieron lugar al poco tiempo de que la relación entre el cantante y la diseñadora española se diera a conocer públicamente.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Arámbula habla del gran esfuerzo que hace para sacar adelante a sus hijos, ya que, en diversas ocasiones, ha dicho abiertamente que no existe ningún vínculo de co-paternidad con el intérprete de “Cuando calienta el sol”, con quien protagonizó una relación entre el 2005 y el 2009.

Las declaraciones de “La chule” pondrían en duda las afirmaciones de Carlos Bremer, el empresario que ayudó a Luis Miguel a que su carrera resurgiera, debido a que hace poco aseguró que el intérprete ya había saldado todas sus deudas y, entre ellas, mencionó que también estaban incluidos los cuidados de Miguel y Daniel.

Entre otros temas, Aracely aclaró que en este momento no está interesada en encontrar una pareja, pese a que haya pretendientes que le demuestran su interés, pues reconoció que sus hijos han manifestado la inconformidad que les causaría que un hombre llegara a la vida de su madre, por lo que le han expresado que nos les gustaría que se mudara a vivir con ellos, situación que la actriz aseguró que no tendría lugar, ya que la persona que llegue a su vida no sólo tendrá que aceptar que tiene dos hijos, sino a siete perritos que están todo el día encima de ella.

