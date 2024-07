Arturo Ripstein, Adriana Paz, Claudia Ramírez y Joaquín Cosío serán homenajeados en el GIFF

La edición 27 del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) incluirá en su programación homenajes a figuras destacadas en el séptimo arte, como lo son: los directores Arturo Ripstein, Marina Stavenhagen, así como los actores Adriana Paz, Claudia Ramírez y Joaquín Cosío.

Será del 19 al 29 de julio cuando se realice esta fiesta en tres ciudades: León, San Miguel de Allende e Irapuato con la exhibición de 192 películas, de las cuales 157 entrarán en competencia y 16 serán estrenos mundiales..

La directora ejecutiva de este encuentro cinematográfico, Sara Hoch comentó a la prensa que este año, es la tercera invitación “y la vencida” que le hizo a Ripstein para que aceptara asistir al evento.

Festival GIFF Foto: Armando Pereda

“Primero me dijo: ‘no me das homenajes, dame una cámara digital: voy a hacer cine; estoy muy jóven y todavía no me toca’. Este año le hablamos con mucha anticipación y aceptó: ‘vamos en chinga porque ya tengo 80 años’”, señaló.

En este tributo a Ripstein se presentará la cinta “Profundo carmesí”, que es un nuevo corte remasterizado y corte de director; asistirá también al conversatorio con director Roberto Fiesco, además estará en la presentación de un libro sobre su trabajo en el cine.

A las actrices Adriana Paz, Claudia Ramírez, junto con la directora y guionista Marina Stavenhagen se les distinguirá su carrera en coordinación con la asociación Mujeres en el cine y la televisión.

“Me siento muy abrazada, siempre que reconozcan tu trabajo en casa vale muchísimo; ya estuve en el festival, en el rally y me la pasé muy bien, ya tiene un ratito que no voy a esta ciudad tan hermosa”, dijo Paz quien recientemente fue premiada en Cannes”.

A Stavenhagen se le hará homenaje por su trayectoria como escritora y promotora del cine, quien dará una clase magistral en Irapuato y a Ramírez por su participación en telenovelas, series y filmes.

“Como mujeres estamos afortunadas de estar abriendo espacios en los festivales, de darle mayor visibilidad al trabajo de las creadoras y las actrices”, añadió Cristina Prado, presidenta del Consejo directivo de Mujeres en el cine y la televisión.

A Joaquín Cosío será reconocido con la Cruz de Plata Más cine y la Medalla Filmoteca UNAM en Irapuato, durante la ceremonia de clausura, esto por su trayectoria no sólo en México sino también en Hollywood.

Esta maratónica actividad se realizará en León del 19 al 21 de julio; en San Miguel de Allende del 22 al 25 y en Irapuato del 26 al 29.

Ana Claudia Talancón será la imagen y portavoz de la campaña Cero violencia contra la mujer, mientras que algunos de los invitados especiales en esta edición serán: Sylvia Pasquel, Daniel Jiménez Cacho, Moisés Arizmendi, Arturo Beristain, Alejandro Calva, Tatiana del Real, Humberto Bustos, Martha Claudia Moreno, Luis Curiel, Diana Bovio, entre otros.