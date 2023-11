Arturo Peniche afirma que sigue casado y presume que no se quita el anillo

Luego de que hace tres años, Arturo Peniche asegurara que se había alejado de su esposa, Gabriela Ortiz, al percatarse de que comenzaba a "estorbarle" por el trató que de ella recibía, el actor se retracta y asegura que él no dijo nada de aquello, sino que el escándalo se había suscitado por supuestos inventos de la prensa, pues destacó que en la actualidad está más que feliz y satisfecho con su matrimonio de 41 años, pues sigue portando su anillo y disfrutando de su familia.

El actor de 61 años será nombrado como el "Rey del mariachi" del 2024 y, a propósito de este lauro, fue captado junto a Jesús "Chucho" López, secretario general del Sindicato de Mariachis, en un evento que tuvo lugar anoche.

Peniche destacó que se encuentra en el mejor momento de su carrera, musicalmente hablando, pues a pesar de que asegura que a través de todos los años que se avocó en su carrera como actor, nunca dejó de componer y cantar, es ahora cuando su proyecto toma mayor forma, pues reveló que ya tiene pactado la grabación de un disco de boleros para el próximo año.

Pero Arturo no sólo se encuentra realizándose profesionalmente, sino también personalmente, así lo dejó entrever cuando la prensa le preguntó por su estado sentimental, pues en 2020 dijo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que, el Covid-19 no sólo se había llevado a familiares que no pudieron ganar la lucha contra la enfermedad, sino que habían acabado con su matrimonio, pues destacó que su esposa dio indicios de que ya no estaba conforme con el amor que le ofrecía, tras 38 años juntos.

"Cuando ya tu pareja comienza a ver varios defectos en ti es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor como yo, pocas palabras. Ya siento que estorbo, ya siento que no funciono como hombre, ya siento que no sirvo, la amo muchísimo, pero ya me di cuenta que le estorbo, entonces me tengo que quitar de ahí", indicó en esa época.

Pero tal parece que los malentendidos que existieron entre ellos se quedaron atrás, pues cuando la prensa le preguntó cómo estaba en cuestiones del amor destacó que se encontraba muy contento y precisó que esa felicidad estaba a lado de su esposa.

"Excelentemente bien, me siento muy satisfecho casado, contento", aunque reconoció que todavía no está todo resuelto, sin embargo, destacó que para él no hay duda de que quiere seguir a lado de Gaby: "Todo está resuelto en mí".

Además, aseguró que él no necesitaba renovar votos junto a su esposa, pues su amor es reafirmado cada día. "Todos los días se tienen que renovar votos, yo pienso que pelear desgasta y construir entre todos fortifica".

Finalmente, negó haber dicho que vivió un momento complicado con su esposa: "¿Qué momento complicado, el que dijo la prensa? Porque yo no dije nada, ella no dijo nada, ¿yo lo declaré?, dije mentiras", dijo mientras sonreía.

Arturo y Gaby se conocieron en 1980, debido a que el hermano de ella era un buen amigo del actor, y tras nueve meses de novios, Peniche le pidieron que se casaran. La ceremonia se llevó a cabo en 1982 y dos años más tarde tuvieron a su primogénita, Khiabet; en 1986, llegó Brandon.

