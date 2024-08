“Más vale tarde que nunca”, dice Arturo López Gavito, al referirse al tiempo que, considera, tardó en enganchar "La Academia 2024" con el público.

El llamado “Juez de Hierro” del reality musical de TV Azteca, indica que el sexto concierto ocurrido el domingo pasado, fue un parteaguas para todos.

“Tomo como referente el concierto de la semana pasada: ya veía yo venir algunos talentos, (pero) no me quedaban muy claro sus nombres y tampoco entendía si me gustaban más las mujeres que los hombres en su manera de cantar. Y ahora si puedo decir que empieza a verse la competencia, hay un joven de 17 años que se llama Julio que nos sorprendió mucho como cantó o Mario que interpretó una canción de José José que hizo pararnos a los críticos y eso no lo había visto ni con Carlos Rivera”, recuerda.

López Gavito subraya que nunca ha sido partidario de la explotación de cuestiones familiares de los participantes o sus orígenes, para opinar sobre su talento.

“Todo eso yo lo respeto, pero me parece que el trabajo de nosotros como críticos es hacer una crítica sobre lo que vemos en el escenario, no de lo que pasa en sus familias. Entonces creo que ya el programa finalmente logró enganchar a la gente y me da mucho gusto que este enganche haya sido por el talento de los alumnos”, opina.

¿Fue mucho tiempo para que llegara el enamoramiento del público?. “Yo digo que más vale tarde que nunca”, responde de inmediato.

Y añade:

“Otra cosa que es muy importante es que se convirtió en un proyecto multiplataforma, la gente lo ve de diferentes maneras, ya no solamente se está midiendo el rating de minuto a minuto en la televisión, sino que se tiene que analizar también el engagement (lealtad del público a una marca) y el chip en las diferentes plataformas digitales.

“Yo veo una cantidad de contenido brutal que se hace en una segunda plataforma como en Disney Plus y esto nunca había pasado, también hay contenido en youtube y lo que se está haciendo en TikTok. También está la edad de los participantes, que creo que está siendo fundamental para que la gente se enganche y que todos los que no solían ver la televisión, de pronto volteen a ver un concierto completo”.

La relación entre López Gavito y "La Academia" inició en 2002 cuando fue crítico invitado en un concierto, dos años después,, en 2004, fue elegido como parte del panel de críticos.





