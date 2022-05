Las figuras del medio del espectáculo, así como ambientalistas, que forman parte de la campaña #SélvamedelTren, han celebrado la noticia que se dio a conocer este lunes en la que un juez federal concedió la primera suspensión definitiva en las obras del tramo 5 del Tren Maya.



Arturo Islas, quien forma parte del movimiento, señaló esta tarde a EL UNIVERSAL que tras el veredicto los integrantes del grupo, que incluye nombres como el de Eugenio Derbez, Rubén Albarrán y Natalia Lafourcade, han estado en comunicación y celebrando este primer triunfo, aunque están conscientes de que sólo es el inicio.

“Estamos muy contentos, convencidos de que valió la pena cada momento invertido y que se pueden venir más rounds. Apenas empieza la lucha y eso nos ha mantenido con vida dentro de uno de los megaproyectos más importantes del actual presidente de México, no era sencillo”, dijo el ambientalista e influencer vía telefónica.

Además, destacó que las autoridades hayan escuchado sus preocupaciones, sin la necesidad de salir a tomar las calles o protestar de alguna manera más simbólica.

“El tiempo nos dio la razón y qué bueno que haya sido de esta forma y no con un accidente en la selva o después de haber dinamitado los mantos acuíferos de esa zona. Qué bueno que todo esto está parándose en lo legal, que no hemos tenido que ir a acampar frente a las máquinas, que hemos confiado en nuestros jueces y les damos todo nuestro reconocimiento por su valentía y por querer proteger el futuro de los mexicanos”, apuntó.

De acuerdo con la información, el Juez Primero de Distrito en Yucatán, concedió la suspensión definitiva a uno de los amparos promovidos por grupos ambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, que se ubica entre Playa del Carmen y Tulum y que es una obra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Para Islas la lucha continúa y ahora solo queda la opción de mantenerse fuertes e, incluso, escalar el tema a cortes internacionales, pues de llegar a realizarse el proyecto causaría más daños a la naturaleza que beneficios a los humanos.



Asimismo aseguró que no intentan frenar los planes del gobierno, solo piden que se haga una propuesta mucho más segura y con la que el medio ambiente no salga perjudicado: “No le estábamos pidiendo mucho (al presidente), le estábamos diciendo: no te vayas por aquí, vete por otro lado; aquí están las cuevas más importantes que hay, aquí se nos puede caer el tren. No pedíamos nada del otro mundo pero a veces este gobierno se ha vuelto un gobierno de caprichos, no de realidades”.



Reitera derecho a manifestarse

Kate del Castillo, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón son otros de los famosos que se unieron a la causa de #SélvamedelTren, algo que Islas considera sumamente valioso, sin importar las críticas que recibieron por expresar su opinión.



“Somos ciudadanos, tenemos el privilegio de habernos hecho personas públicas, pero tan valiosa es nuestra opinión como la del vecino. Que se dividan opiniones siempre va a ser bueno pero, cuando se ha infundado el odio es diferente. Nosotros no salimos con un video para exhibir las mentiras del presidente, salimos en buen rollo a decirle que no somos sus adversarios pero todo lo politizan”.



Además destacó el problema que existe de desabasto de agua y las consecuencias que podría traer en un futuro este tipo de obras.



“No nos vamos a rendir, vamos a sacar este barco adelante y esto es para las futuras generaciones, para que cuando nuestros hijos pregunten les digamos que tenemos una de las reservas de agua más importantes de México porque unos locos quisieron protegerla. Hoy somos locos, van a ver que nos vamos a convertir en profetas cuando empiece la guerra mundial por agua, ahí van a ver que somos profetas y no tan locos”.

