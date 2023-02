Arturo Carmona recibe otra confesión de amor en "La casa de los famosos"

Arturo Carmona se ha convertido en el “rompecorazones” de “La casa de los famosos 3”, pues a tan sólo tres semanas de que comenzara la competencia, el actor ya ha sido relacionado con dos de las participantes del show, nos referimos a Aylín Mujica y Dania Méndez pero, al parecer, el actor no estaría interesado en ninguna de las dos, sino en otra de las participantes del reality.

“La casa de los famosos” se ha dado a conocer como un programa de telerrealidad en el que un grupo de 18 famosas y famosos son reunidos en una casa, en la que se encuentran incomunicados del mundo exterior, por lo que en sus ediciones pasadas fuimos testigos de romances, peleas, alianzas, traiciones y la formación de amistades entrañables.

Y, tal parece, que su tercera edición también estará marcada por los malentendidos que puede producir la mala comunicación, pues hace unos días Nicole Chávez, hija del exboxeador Julio César Chávez, sostuvo una fuerte pelea con Dania Méndez, con quien estaba haciendo una buena amistad, derivada de la desilusión amorosa que Aylín Mujica sufrió, al percatarse de que Carmona y Dania podían estar interesados una en el otro.

De esa manera, Nicle fue tajante al acercarse a Dania y solicitarle que hablara con Aylín, pues la actriz cubana no la estaba pasando nada bien, desde que se dio cuenta de que el actor mexicano no tenía un interés romántico por ella, petición que sorprendió a Méndez que, en una conversación privada con Carmona, expresó que ella ya no era una niña para actuar de esa manera, pues aseguró que no tiene ningún tema que tratar con Mujica.

"Yo le dije, '-pero ¿de qué tengo que hablar (con Aylín)?' y me dijo, '-pues de que Arturo y tú se gustan' y yo, '-¿cómo?, bueno a ver, una cosa es que él sea muy guapo y claro, me gusta, es un señor atractivo, caballeroso, pero ¿yo qué tengo que hablar con ella?'", confió Dania al actor.

Sin embargo, la expresión que invadió el rostro de Carmona cuando Dania habló de la atracción que sentía por él no era la esperada, pues el actor de 46 años se quedó atónito con la confesión, al grado de que subió las cejas, sin emitir sonrisa ni gesto de agrado, en cambio, luego de escuchar todo lo que su compañera le tenía por decir, Arturo sólo le contestó que ya entendía el motivo por el que lo había llamado “la manzana de la discordia”.

Aunque, más tarde, Dania y él tuvieron otra conversación en la que el actor no parecía tan indiferente, pues en esa ocasión le dijo a la exparticpante de “Acapulco Shore” que se había sentido celoso de ver la cercanía que tenía con Pepe Gámez, otro de los concursantes de la competencia, a lo que Méndez respondió con evasivas, pues le expresó que, aunque ella sigue viendo a Carmona coquetear con Aylín no lo toma personal.

Al poco tiempo de que inició la competencia, el acercamiento de Arturo Carmona con algunas de sus compañeras pareciera no tener final, pues mientras se encontraba compartiendo la suite con “El rey grupero”, el actor se sinceró con su compañero de habitación, confesándole que la persona por la que verdaderamente se siente atraído es por Osmariel Villalobos, aunque el secreto no duró mucho pues su rommie no tardó en contarle a la presentadora de televisión.