Armie Hammer, quebrado y trabajando en un hotel tras ser acusado de canibalismo

Armie Hammer lleva un largo rato alejado del mundo del espectáculo y del ojo público, luego de que en 2021 una de sus exparejas lo señalara de haberla agredido física y sexualmente, incluso lo acusó de canibalismo.

Desde entonces la carrera del actor se vino abajo y aunque no ofreció ninguna declaración a los medios, lo último que se supo de él fue que había ingresado a una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas.

Ahora, varios medios internacionales han asegurado que Hammer se mudó de los Estados Unidos, dejó la actuación y actualmente vive en las Islas Caimán donde dedica su tiempo a vender tiempos compartidos, en un hotel.

La información fue confirmada por una persona cercana al actor, quien además reveló que se encuentra en bancarrota, pues su familia le dio la espalda tras las acusaciones en su contra:

“Él está trabajando en un cubículo. La realidad es que está totalmente arruinado y está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia”, dijo una fuente anónima a la revista Variety.

Antes de conseguir este empleo, el protagonista de “Call me by your name” habría pasado un largo tiempo administrando el complejo de departamentos donde actualmente vive pue starat de sacar adelante a su dos hijos pequeños.

