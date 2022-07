Arlette Pacheco reconoce que ser parte de una infidelidad se paga caro

Aunque Arlette Pacheco es cantante y actriz, desde muy joven, es más recordada por haber sido parte de un triángulo amoroso entre Angélica María, Raúl Vale y ella. Luego de décadas que siga reprochándosele por involucrarse con un hombre casado, la interprete reconoció que formar parte de una infidelidad se paga caro, pues más tarde, su esposo le jugó con la misma moneda, al engañarla con Hanny Saenz.

En entrevista para “Confesiones”, la actriz Arlette Pacheco recordó el día en que conoció a Raúl Vale, aún sin imaginarse que un día se convertiría en el amor de su vida y padre de sus hijas; se trató de un evento de PolyGram Records –una compañía discográfica a la que pertenecían ambos- en que cantarían junto a otros artistas en Acapulco. En aquella ocasión, vistió un traje de dos partes de color blanco con el que fue fotografiada junto a Vale, foto con la que la prensa publicó la noticia falsa que se habían casado. “Desde ese momento comenzaron los chismes que andábamos juntos”, señaló.

Pero Pacheco aseguró que cuando se rumoró que estaban juntos no fue cierto, pues ella tenía novio, pero también reconoció que si bien, no tenían una relación, Raúl Vale sí le coqueteaba y tenía la pretensión de acercarse a ella. No fue sino hasta que terminó con su pareja de esa época y volvieron a coincidir que comenzó su historia de amor, aún a sabiendas que seguía casado con Angélica María, pues Vale le aseguró que ya se encontraba en trámites de divorcio, cosa que era mentira. “Cuando yo realmente empecé a andar con él, me dijo que se estaba divorciando, y se divorció eventualmente”.



Las versiones que Angélica María y Raúl Vale tenían problemas de pareja duraron por décadas. Foto: El Universal, archivo

Pero con el tiempo, aunque estaba muy enamorada, Arlette abrió los ojos y se dio cuenta que el divorcio entre Angélica María y él no llegaría, por lo que tomó la decisión de terminar la relación. “Esto no está siendo real”, se percató. “La chavita era yo y el comprometido era él, yo le creí”, pues desde que era niña escuchaba que la pareja tenía problemas y, desde ese tiempo, en la prensa se decía que iban a divorciarse.

Luego de terminar la relación, Pacheco conoció a otra persona con la que sostuvo una relación y con quien se comprometió, Vale se enteró de la noticia que se casaría: “Cuando Raúl supo que me habían dado anillo de compromiso se divorció en 10 días”, contó.

Pero, en determinado momento, Vale también la engañó a ella -aunque le prometió que con ella iba a cambiar-, con una de sus coristas, Hanny Saenz, traición que le pesó mucho “Lo que yo haya tenido de culpa ya lo recontrapagué”. La actriz dijo que a diferencia de lo que ocurrió entre ella y Angélica María, Saenz sí la había tratado: “Estaba de modelo de Raúl, conocía a mis hijas de chiquitas”, destacó.



Hanny Saenz recibe un abrazo de Gabriela Goldsmith en homenaje póstumo a Raúl Vale. Foto: El Universal, archivo

Pacheco también recordó que Sanez no estuvo ahí cuando Raúl falleció, en 2003, época en la que ya se encontraba en trámites de divorcio, pero seguía siendo su esposa.

A 18 años de la muerte de Raúl Vale, Arlette reconoce que tenía el detalle de ser “ojo alegre” pero lo recuerda con cariño: “Yo estuve muy enamorada de él, lo quise mucho, tengo dos hijas con él, lo recuerdo con todo el amor del mundo”, e indicó que lleva una buena relación con “las Angélicas”, “nos saludamos de beso, no jugamos póker los viernes, tampoco, pero tenemos muy claro cómo fueron las cosas”, compartió. En la actualidad, la actriz guarda mucho cariño a los tres hijos mayores de su exesposo.

