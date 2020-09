Ariel Miramontes y Ulises de la Torre vuelven a escena renovados

Repetir la experiencia de llevar sus espectáculos al llamado autoteatro, como lo hizo con Paw Patro y Peppa Pig, ya no es opción para Alejandro Gou, porque además de dar porcentajes a un espacio que no es suyo, al momento de hacer cuentas, dice el productor, no resultó ser negocio, por eso decidió concentrarse en la apertura del Teatro Aldama con A oscuras me da risa.

“En el autoteatro perdimos dinero pero teníamos que experimentar y reinventarnos, estuvo bien pero no fue negocio porque entra poca gente, llenamos pero a la hora de hacer las cuentas no se ganó dinero”, dijo el productor.

Gou explicó que retomó A oscuras me da risa para este regreso, porque es una comedia que, para él, es de calidad y cumple con su objetivo, hacer reír a la gente con lo que presentan en escena.

En esta nueva versión integra el elenco Ariel Miramontes Albertano, Raúl Araiza, Ninel Conde, José Luis Guarneros El Macaco, Benito Castro, Ulises de la Torre y Diana Motta.

“Me estoy arriesgando mucho en producir obras así, muchos compañeros no van a regresar, entonces alguien tenía que dar el primer paso y aquí estoy para darlo. Tengo fe en lo que estamos haciendo, en el público en que venga y ahora sólo resta esperar”, comentó Gou.

A Ariel Miramontes no le importa estar presentándose con un aforo de 30%, porque asegura que ha tenido funciones con menos gente y aun así sale a escena a dar lo mejor de sí.

“Esta es una obra que quiero mucho, ya se convirtió en un clásico de la comedia mexicana porque ya se ha montado muchas veces, pero tuvimos que actualizarla porque el humor va cambiando con el paso del tiempo”, comentó.

Aunque Ulises de la Torre está acostumbrado a la comedia, asegura que cada proyecto tiene su nivel de reto, pero éste tiene un doble compromiso porque tienen la responsabilidad de ser uno de los primeros montajes que reactivarán la industria teatral en la Ciudad de México y además formará parte de un elenco con figuras sobresalientes dentro de la comedia.