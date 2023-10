Ariel López Padilla sí se reconcilió con Talina Fernández, confiesa

Ariel López Padilla, primer esposo de Mariana Levy, habló de su último encuentro con Talina Fernández, con la que sostuvo una ríspida relación desde que se separó de su hija, a finales de la década de los noventas, sin embargo, el actor contó que tuvo la oportunidad de ver a la "Dama del buen decir" a pocos meses de que se produjera su deceso en donde se saludaron cordialmente, lo que lo proveyó de paz cuando la conductora partió.

El actor conoció a Mariana Levy en el set de grabación de "Caminos cruzados" en 1994 y en 1996 tuvieron a María, la única hija que comparten en común, sin embargo, cuando la pareja se separó, al año siguiente, la relación entre Ariel, Mariana y la familia de ella se fracturó gravemente, pues él considera que les hirió que él continuara con su vida tan rápidamente, dejando el país para abrirse camino en su carrera como actor.

Mariana Levy y Ariel López Padilla se conocieron en 1994 cuando protagonizaron la telenovela "Vidas cruzadas". Foto: Especial

La mala relación que sostuvo con Mariana y su suegra Talina Fernández no mejoró con los años, lo que lo mantuvo distanciado de la posibilidad de convivir más frecuentemente con María, que tenía sólo nueve años cuando su madre falleció. En ese momento, el actor se encontraba en Colombia, según relató en el programa "El minuto que cambio mi destino" y aunque ya tenía el boleto para regresar a nuestro país para acompañar a su hija en su duelo, pero Jorge Levy (padre de Mariana) le dijo que lo mejor es que no se presentara al velatorio por escándalo que podía generar.

"Estaba en el mostrados para entregar mi pasaporte y mi boleto, le tomé el boleto a la señorita y le dije: ´-No voy a salir´, y me fui a un baño a llorar la frustración de no poder estar cerca de mi hija, por lo que representaba en ese momento y también no estar con la persona que también fue la que me regaló la cosa más maravillosa que tengo, que es mi hija; ahí estuve una tres, cuatro horas meditando qué iba a pasar en el futuro, qué iba a hacer con mi hija, cambio de vida", recordó.

Fue al poco tiempo de la muerte de Mariana que, la propia Talina se comunicó con Ariel para pedirle que le permitiese quedarse con María y criarla, petición que el actor no consintió de momento, por lo que le pidió que le diera tiempo para pensarlo, en lo que se asesoraba con especialistas. De hecho, fue su mamá la que le dijo que no apartara a María del núcleo con el que había crecido pues, a pesar de que él era su padre, en sus nueve años de vida era poco lo que habían convivido, por lo que decidió darle la patria potestad a la conductora.

Aunque eso no bastó para que Fernández y López Padilla tuvieran una mejor relación, ya que a lo largo de los años se atacaron mediáticamente. Por ello, "Ventanenado" le preguntó al actor en un evento al que asistió este fin de semana si había quedado en buenos términos con "La dama del buen decir" con la que nunca se llevó bien, a lo que él contestó firmemente con un sí, luego de revelar que pudo verla por última vez poco tiempos antes de que falleciera.

El actor recordó que el encuentro tuvo lugar en una exposición de su hija María, que se dedica a la fotografía: "Yo antes de irme a Colombia, la vi en la exposición y nos saludamos con mucho cariño, iba Paulina (su esposa) conmigo y nos dio mucho gusto ver que María había expuesto, que está haciendo su vida, finalmente nuestro interés, lo que nos unía, nos une, y nos unirá siempre es María", dijo.

María Levy es la hija mayor de Ariel López Padilla. Foto: Instagram

Confesó que María estaba preocupada de que pudiesen encontrarse en la exhibición fotográfica, por lo que optó por citarlos a diferentes horas, sin embargo, ambos arribaron al recinto al mismo tiempo.

"María estaba muy nerviosa porque fíjate que nos citó en distintos horarios y el destino... Dios es muy sabio, entonces por algo de tráfico llegamos a la misma hora los dos, nos vimos, estábamos a la expectativa de qué va a pasar y no pasó nada", dijo sonriente.

