Ariana Grande llega a los 200 millones de seguidores en Instagram

Ariana Grande hizo historia al convertirse en la primera mujer en superar los 200 millones de seguidores en Instagram.

A pesar de que la cantante no ha hecho mención a este hecho, Lady Gaga fue la encargada de felicitar a Ariana Grande.

A través de su cuenta de Instagram, la interprete de éxitos como "Poker Face" y "Alejandro" subió una foto en donde se mostró feliz por su amiga.

"¡Felicidades a mi amiga Ariana Grande por 200 millones de seguidores! ¡Eres una reina! ¡Usa esa corona!", escribió Lady Gaga en su perfil.

La también empresaria se colocó por encima de otras celebridades como Kylie Jenner, Selena Gomez, Kim Kardashian, Taylor Swift, Kendall Jenner, Jennifer Lopez, Nicky Minaj y Miley Cyrus, quienes son de las celebridades que más seguidores tienen en la red social.

A pesar de conseguir la cifra, Ariana Grande todavía está por debajo de Cristiano Ronaldo, quien tiene un total de 237 mil seguidores en la red de fotos y videos.

La actriz de 27 años se presentó en los MTV Video Music Awards 2020 en donde cantó por primera vez "Rain on Me" junto a Lady Gaga, tema por el que ganaron la categoría a Mejor Colaboración en la ceremonia mencionada.



Foto: MTV via AP

Sin embargo el éxito de esa canción no fue solo el de Mejor Colaboración, pues tambien "Rain on me" se alzó con otra estatuilla, pero en la categoría "Canción del año".



And the #VMA for Song of the Year goes to... @LadyGaga and @ArianaGrande for #RainOnMe! pic.twitter.com/4GNbBCF0Pr

— MTV (@MTV) August 31, 2020