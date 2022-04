Ari Borovoy y OV7, juntos en gira pero no en bioserie

Ari Borovoy dice no tener problemas con sus compañeros de OV7, sin embargo, el cantante no está involucrado en la bioserie del grupo y la banda no estará en las futuras fechas del 90’s pop tour, aunque sí es parte del show que la banda tendrá en septiembre próximo.

“No sé nada de eso aún, no he sido llamado, lo único que puedo decir es que claro que estoy abierto a participar, siempre y cuando lo que vayan a contar sea algo verídico, ya que si no se dice la verdad no pueden contar conmigo”, dijo en entrevista.

En lo que se concreta o no su participación, el también empresario se alió con un colegio de imagen pública que dirige Álvaro Gordoa para ofrecer al público en general una certificación en imagen y management del entretenimiento, con cursos impartidos por Alejandro Gou, Jorge D’Alessio.

“Hoy en día un artista no sólo se puede limitar a actuar o cantar, tiene que tener todo un respaldo detrás y eso es lo que buscamos, que aquellos que quieren dedicarse al entretenimiento, tengan una especie de guía”, dijo.

Ari además reveló que aunque de momento algunos artistas que buscaba no estarán en el 2000’s pop tour, no descarta que en un futuro se incorporen al show.

“Tanto con Belinda como muchos otros artistas tuvimos pláticas para el show aunque no se logró con todos, por agendas”.

JUNTOS



El grupo de música pop celebrará a finales de año su gira por los 30 años de carrera