Argentina 1985 impacta a Venecia

Venecia.— Ninguna cinta había sido tan aplaudida en el actual Festival de Venecia en sus pases a la prensa como ocurrió ayer con Argentina, 1985.

El filme de Santiago Mitre se centra en el juicio contra los responsables de las dictaduras militares que gobernaron en Argentina entre 1976 y 1983.

Basada en hechos reales, con esta película, Mitre impacta a la audiencia y también la hace reír con las pinceladas del sentido del humor ácido y oportuno que caracterizaba al fiscal Julio César Strassera, que interpreta Ricardo Darín.

Tras un aluvión de aplausos durante los créditos finales de la cinta, el reconocido actor afirmó en rueda de prensa que se trata de una película importante y necesaria. Subrayó, además, esa urgencia en abordar estos temas debido a que “la violencia y tensiones de la sociedad argentina que se muestran en la obra siguen vigentes”.

El realizador habló sobre el atentado contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que no pudo evitar conectar con la película.

“Muchos estábamos viajando hacia aquí cuando sucedió. Fue fuerte y un gran shock. Creíamos que el juicio del 85 había saldado para siempre la idea de la violencia como posibilidad para salvar conflictos y pensábamos que ese ‘nunca más’ que dijo Julio Strassera en su alegato final había sido definitivo y ver que no es así es un desconcierto. Por eso creemos que esta película cobra una vitalidad que nosotros no imaginamos”, explicó Mitre.

Para el productor Axel Kuschevatzky, esta es una película sobre la fragilidad de la democracia y sobre cómo no hay libertad sin justicia.

La historia relata el juicio del 85 contra las juntas militares que habían gobernado Argentina entre 1976 y 1983, que terminó por saldar condena a los responsables de las torturas y desapariciones de decenas de miles de personas como Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera; centrándose en el trabajo del fiscal Julio César Strassera y su equipo de jóvenes letrados.

Para Darín, una de las dos miradas más importantes que tiene esta historia, es esa proyección hacia el futuro, con base en un hecho del pasado. La otra, es el cómo muestra, con sentido del humor, el engorroso y trabajoso proceso de armar el equipo de la fiscalía.

El otro rasgo que destacó el actor es la humanidad de la película, pues además del juicio y los desgarradores testimonios, la lente de Mitre también entra en el mundo cotidiano y familiar del fiscal Strassera, lo que permite desmitificar y acercar al público a aquella figura que se convirtió en héroe nacional.

“Es una historia que refleja lo que para mi gusto fue uno de los juicos más importantes de la República Argentina y, que además, sirvió como ejemplo para el resto del mundo. Básicamente está mirando hacia adelante, a las nuevas generaciones, a quienes es muy importante llegarles a través de los ejemplos, no de los discursos”, subrayó Darín.

La productora Victoria Alonso destacó el que considera el mensaje principal del filme: aprender a alzar la voz también mediante el arte.

“La violencia que vivimos no se va nunca y a la muerte no se la puede romantizar. Hay que poder decir, como personas que la sufrimos, que la violencia no nos lleva a nada. Es un mensaje importantísimo en este momento de fragilidad de la democracia universal y el arte en cierta manera tiene esa responsabilidad. El arte salva”, dijo.