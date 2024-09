Arath de la Torre quiere irse de "La casa de los famosos", después de que anoche, Adrián Marcelo asegurara que cambiará las reglas de su juego para irse en su contra, esto debido a que se posicionó detrás de él en la gala de eliminación y, si bien, el team "Mar" ha pedido al actor que sea fuerte, asegura que no puede más.

El posicionamiento de este domingo ha generado más conflictos y mayor tensión dentro de la casa, pues luego de que Arath diera a Marcelo los motivos por los que deseaba que saliera, el regio le advirtió que comenzaría a manipularlo mentalmente, razón por lo que era mejor que ya no volviera posicionarse en su contra.

El actor tomó estas palabras como una expresa amenaza, aunque el regiomontano lo negase, pues hasta sugirió a de la Torre no permitir que sus hijos: Gala, Lucca y Lia vean las emisiones de los domingos, ya que con sus palabras lo podría dejar muy mal parado.

"Yo creo que si eres inteligente no te vas a volver a poner frente de mí, no es amenaza pero sobre aviso no hay engaño. (...) Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento, (...) al menos el domingo que te vas a ponerte frente a mí, les pidas (a tus hijos) que le pongan a otro contenido, porque sí van a ver a su padre recibir un golpe bajo", expresó.

Estos comentarios hicieron que Arath comentara, en la intimidad de su habitación y a sus compañeros de equipo, su deseo de dejar la competencia, asegurando que ya no quería permitir más humillaciones ni amenazas de parte del regio.

De la Torre argumentó que era la única alternativa que le quedaba, para alejarse del ambiente tóxico que Marcelo ha sembrado dentro del reality, ya que la producción no sancionaría al regio por su actuar, pues en ocasiones pasadas han omitido su comportamiento, asegurando que no puede ser considerado como violencia.

"No tengo la necesidad de que me amenacen de esa manera, no puedo permitirme ya tan pinch* humillación, (...) no lo van a parar, porque ya me lo dijeron, la vez pasada consideraron que no hubo violencia y no se metió con nada, pero ahorita me está amenazando que, a ni siquiera a mis hijos se les ocurra ver la televisión", expresó.

Pese a su firmeza, el actor pasó la noche sin más problemas, pero esta mañana, mientras conversaba con Mario Bezares en la mesa de la cocina de la casa, confirmó que no ha cambiado de opinión y está listo para abandonar el reality.

"Entonces... ¿te vas?, ¿definitivo, ya no hay más vuelta atrás?", preguntó Mario, a lo que Arath contestó asentando con la cabeza.

"Ya no quieres, ya...", reiteró "Mayito".

A lo que el actor contestó:

"Ya no puedo, wey".

