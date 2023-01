Aranza revive época en que Sergio Andrade la "enamoró"

A más de un año de que Aranza hablara por primera vez de la experiencia que vivió con Sergio Andrade, cuando era una adolescente, la cantante ha vuelto hablar del tema, recordando que, en esa época, se interesó más en el romance que podía vivir al lado del productor musical que priorizar su lanzamiento como cantante, sin embargo, recuerda que no fue el compositor quien la enamoró, sino las cosas que le decían acerca de él.

Han pasado más de 23 años, desde que Karina Yapor hiciera la primera acusación pública en contra de Sergio Andrade, cuando en marzo de 1999, la joven lo denunció por los delitos de rapto, violación equiparada y corrupción de menores. A partir de ahí y, hasta su detención, fueron distintas las jóvenes que alzaron la voz y contaron su experiencia con el productor musical, el cual contaba con un “modus operandi” para convencer a menores de edad a obrar como él se los solicitara.

Y aunque en la época en que fue detenido, en enero de 2000, personas cercanas a Aranza le sugirieron que contara su experiencia públicamente, tuvieron que pasar más de dos décadas para que la cantante tomara la decisión de hablar, esto debido a que, cuando su padre se enteró de las atrocidades que Andrade cometió, aún sin saber que su hija había sido una de las afectadas, fue diagnosticado con diabetes, por lo que su intención siempre fue la de proteger a su familia.

“Yo todos estos años he protegido a mi familia de esto, tomé la decisión de no hablar del tema porque siempre para mí, mi papá es sagrado y mi mamá también”, dijo en esa ocasión.

Así lo declaró la cantante hace más de un año, en una entrevista para un medio nacional, en la que además compartió que su primera relación sexual había sido con el productor, cuando estaba por cumplir los 18 años y aunque, en la actualidad, reconocía todo el abuso y manipulación de la que fue víctima, recordó que cuando era joven pensaba que realmente había una relación amorosa entre ella y Andrade.

“Ya estaban avanzados mis 17 (…) era una niña que nunca había tenido un novio y yo no sentí, hasta después que tomé terapia, que había sido abusada, yo no sentí que me hubieran manipulado ni nada, yo me ilusioné con la idea de él porque a él casi no lo veía”, reflexionó.

Ahora, en su participación en un late nigth show de Multimedios, la interprete volvió a hablar del tema, cuando los presentadores del programa le preguntaron si ella y Andrade habían tenido una relación más allá de una amistad, a lo que Aranza contestó que sí, sin embargo, aclaró que no había sido parte de los encuentros sexuales que el productor organizaba con varias jóvenes, pregunta que decidió no contestar en 2021.

Esto fue lo que respondió en esa ocasión:

“Ese tema me lo quiero reservar por respeto a mi familia”.

Pero, en la entrevista que concedió recientemente retomó el tema y recordó que la que verdaderamente la había conquistado habían sido Mary “Boquitas” y “la otra cantante que lanzó después y es muy famosa”; la cantante no quiso decir ningún otro nombre abiertamente más que el de María Raquenel Portillo Jiménez.

“En realidad fueron ellas quienes hicieron esa ´labor´ de convencerme de que él estaba enamorado de mí, de que él era un hombre muy bueno y de que tenía un interés más allá de lo artístico conmigo”, expresó.

También aclaró que fue muy reducido el tiempo en que ella asistió a la academia en donde Andrade impartía clases. Además, en el pasado aclaró que su padre siempre estuvo al tanto de ella durante ese lapso, pues la llevaba a las instalaciones o la recogía en la puerta si Andrade era quien la dejaba en su casa, por lo que nunca fue consiente de todos los abusos que vivían las otras jóvenes.

“Yo no tenía ni idea, ni te sé decir si en ese momento había un ´clan´”, expresó.

Otra de las cosas que recordó Aranza fue que más que Andrade le llamara la atención como productor, llegó a pensar que estaba enamorada de él, pues fue la primera persona con la que vivió una experiencia amorosa, ya que su familia no la dejaba tener novio, pues aseguró que vivió una adolescencia muy restrictiva y de mucha sobreprotección.

“Para mí fue mi despertar tristemente, yo no pensaba que él me fuera a hacer un disco o fuera a hacer mi manager, no tenía dudas de que iba a hacer una carrera, pero yo pensaba más en ese rollo romántico”, dijo la artista.

