Aracely Arámbula toma terapias de risa

Aracely Arámbula encontró en La madrastra el calor de un equipo que, luego de la muerte de su padre a finales de julio, hizo soportable su dolor, gracias a la mancuerna lograda con Andrés Palacios, quien, asegura, siempre estuvo ahí para sacarle una sonrisa.

“Han sido terapias de risa que agradezco enormemente por mi dolor personal, desde que partió mi papito me ha ayudado tanto porque me ponía a llorar y él me hacía reír. Le decía: ‘hazme reír, hazme reír’, hay que hacer una comedia musical”, comenta la actriz en entrevista.

Tanta fue la ayuda de su coestelar, que Aracely asegura que, posterior a este proyecto, con el que grabó ayer sus últimas escenas en el Lienzo Charro, le gustaría hacer una obra de teatro o comedia con Andrés Palacios, amigo fundamental en su proceso de pérdida.

“A mi padre le dedico todas las escenas, una historia que definitivamente me marca, después de las grabaciones voy a descansar un poco, voy a vivir mi duelo porque no he tenido tiempo para eso, fue en medio de la novela”, explicó.

La Chule charló con los medios enfundada en el vestido de novia con el que grabó la boda de su personaje, Marcia, que da cierre al remake de este clásico de Arturo Moya Grau, que ya cuenta con cinco versiones, la más popular, protagonizada por Victoria Ruffo.

“Hemos llorado tanto en las escenas, pero ya no quedan lágrimas, necesitamos irnos a hidratar”, bromeó La Chule antes de participar en el festejo con la producción, con mariachis.

La telenovela sobre una mujer acusada de asesinato, acumuló 50 capítulos y tendrá hoy su final a las 21:30 horas en Las Estrellas.