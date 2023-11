Aracely Arámbula rompe el silencio sobre los rumores de la boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas

En medio del continuo escrutinio mediático por la disputa de la pensión alimenticia entre Aracely Arámbula y Luis Miguel para sus hijos, la actriz rompió su silencio de manera sorpresiva. Ahora, los reflectores se centran en sus comentarios sobre la relación que "El Sol" mantiene con la diseñadora de modas Paloma Cuevas.

Arámbula concedió una entrevista a un programa de televisión español, abordando diversos temas sobre su expareja, incluyendo su opinión sobre los rumores que circularon meses atrás acerca de la posibilidad de que el cantante finalmente diera el paso hacia una relación más estable, casándose con Cuevas.

Fue en el matutino "Sale el Sol" donde se reprodujo una parte de la entrevista. Vale recordar que en otras ocasiones, la famosa ya había mencionado que conoce a la diseñadora desde hace tiempo.

Al ser cuestionada sobre el posible matrimonio de Luis Miguel, la actriz, entre risas, expresó no ser la persona indicada para abordar la controversia, pero destacó que ambos hacen una excelente pareja debido a sus similitudes. "No me corresponde decirlo, me parece una pareja fenomenal, ellos se parecen mucho", afirmó. También agregó: "Hasta linda pareja me parece que hacen".

En cuanto a la disputa legal en la que está inmersa con Mickey, Arámbula reiteró su reclamo de que el cantante adeudaba 48 meses de pensión alimenticia para sus hijos en común, Miguel y Daniel.

Estas afirmaciones se presentan en respuesta a la declaración del equipo del cantante, quienes sostienen que ella es la responsable de no recoger el dinero destinado a la pensión de sus hijos.

"Hay quien tiene desviada la verdad... Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. El público merece saber la verdad", afirmó la actriz.

Además, refutó las afirmaciones de los abogados de Luis Miguel, asegurando que no ha rechazado recibir el dinero. Explicó que todo sigue un proceso debido a los 48 meses de pensión que el cantante adeudaba.

"Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron... Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses", aclaró. La actriz enfatizó que su intención es que todo el proceso se realice de manera legal y no según la conveniencia de Luis Miguel.

