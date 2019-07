Aracely Arámbula revela su secreto para tener un cuerpazo

Además de asistir al spa de su hermano Leo y llevar una buena dieta la mejor receta de la actriz Aracely Arámbula para lucir un cuerpazo es el trabajo.

Arámbula está en grabaciones de la segunda temporada de La Doña donde comparte créditos con el actor Ignacio López Tarso.

"Con la serie para mí es más fácil poder estar a dieta porque nos metemos unas buenas jornadas. Todo el día y a veces toda la noche", compartió durante la develación de placa por las cien presentaciones de la obra "Terapia Divina".

Además de actuar adelantó que en la serie dará al público una sorpresa musical. A la par de su carrera como cantante tendrá nuevos temas este año, por ejemplo uno de Luciano Luna que ya grabó y otro con Super Lamas.

Arámbula aprovechó para aclarar que se encuentra muy bien de salud luego que una revista había afirmado lo contrario.

"Eso fue una gran mentira de la revista. En realidad no sé cómo se atreven a decir esas mentiras y a jugar con la salud porque es lo más sagrado para todo mundo".

"Nada es verdad, los abogados están tomando cartas sobre el asunto porque lo aseguraron de una manera que cuarto, hospital, no. Creo que no he pisado el hospital desde que tuve a mis hijos, así que gracias a Dios estoy muy sana".

La expareja de Luis Miguel compartió que sus hijos ya estan por hacer su primera comunión y los padrinos serán gente de la familia que no es del medio del espectáculo. Además no descartó que "El sol" pueda ser invitado.

"Pregúntenle, pregúntenle, por supuesto que estaría invitado", dijo.

nrv