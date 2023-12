Aquaman fluye en fin de semana sin gente en los cines

En un fin de semana de baja concurrencia en los cines, Aquaman y el reino perdido de DC y Warner Bros. se posicionó como la película más taquillera, al recaudar 28.1 millones de dólares en su estreno en 3 mil 706 cines de Estados Unidos y Canadá.

A pesar de liderar en taquilla, la secuela dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa, abrió ligeramente por debajo de las expectativas, con un total proyectado de 40 millones de dólares para el lunes, incluyendo el fin de semana de cuatro días de Navidad.

Con un costo de producción de 205 millones de dólares, esta entrega parece ser el más reciente estreno bajo rendimiento para Warner Bros. y DC, siguiendo a otras producciones como The Flash, ¡Shazam! La furia de los dioses y Blue Beetle, todas con debuts moderados este año.

La temporada navideña no ha generado sorpresas taquilleras o blockbusters potenciales, a pesar de la variedad de estrenos, incluyendo The color purple", Ferrari y The boys in the boat que se estrenaron el día de Navidad.

Exhibidores como Chris Randleman de Flix Brewhouse resaltaron la importancia del volumen de estrenos, aunque sin un éxito arrollador como Avatar 2, la temporada sigue siendo deslucida.

El musical fantástico de Warner Bros., Wonka, se ubicó en segundo lugar con 18 millones de dólares en su estreno y una recaudación total hasta la fecha de 85.5 millones de dólares Estados Unidos y Canadá, y 254.9 millones de dólares a nivel mundial. Migration, de Universal e Illumination, quedó en tercer lugar, mientras que la comedia romántica Anyone but you y el biopic deportivo The iron claw" de A24, también tuvieron estrenos modestos.

La película animada Migration, con voces de Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks y Awkwafina, se espera que mantenga un buen desempeño durante las vacaciones decembrinas, similar a otras recientes cintas familiares. Aquaman 2, sin embargo, enfrenta desafíos debido a la tibia recepción en mercados internacionales como China y críticas mixtas, además de ser la última entrega antes del reinicio del universo DC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

="padding: 20px;background-color:#333;color:white;text-align:center;font-size:2em;">Bloque HTML de muestra ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.="padding: 20px;background-color:#333;color:white;text-align:center;font-size:2em;">Bloque HTML de muestra