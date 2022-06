Apio Quijano le responde a Lolita Cortés tras criticar a Kabah: “Déjanos en paz”

“La Academia” continúa creando polémica y fuertes enfrentamientos gracias a los comentarios de algunos de sus críticos; en esta ocasión fue Lolita Cortés quien dio de qué hablar luego de que asegurara que de todos los integrantes de Kabah, la única que tiene talento es María José.

Esto sucedió durante el segundo concierto del reality y tras la presentación de Cesia y Andrés, quienes interpretaron el tema “Vive”, uno de los grandes éxitos de la banda: “Es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentos ha sido Maria José… Kabah, eso es todo”, dijo.

Las duras palabras de Cortés llegaron hasta los oídos de Apio Quijano, integrante del grupo, que a través de un video que publicó en sus redes sociales, respondió a la juez y le dejó claro que no permitirá que lo insulte a él ni a sus compañeros.

“Me llegó un video de esta mujer, Lola Cortés, criticando a Kabah. Llevamos 30 años de carrera y bien que mal tenemos éxitos de muchos años”, dijo el artista, para luego demeritar la carrera de la actriz: “Yo no me voy a meter con tu carrera, porque hay mucho qué decir; buen o en realidad no hay tanto qué decir… una mujer de musicales del 90, donde desapareciste”, agregó.

Apio también aseguró que a diferencia de Lolita, ellos no tienen que inventar un personaje para brillar en el medio y le pidió respetar el trabajo y la carrera de los artistas, por más que a ella no le gusten: “Respeta el trabajo de tus compañeros. Te conozco, te conozco bien. Déjanos en paz”, recalcó.



@apioquijano Querida Lolita Cortez mi opinión a tu crítica original sound - Apioquijano

El clip de Quijano dividió opiniones en Tik Tok, pues aunque muchos lo defendieron y aplaudieron su reacción, otros opinaron que Lolita solo dijo la verdad, ya que si no fuera por el 90’s Pop Tour nadie se acordaría de ellos: “Estuvo mal lo que hizo la señora, pero también ¿dónde estuvieran ustedes si no sale la idea del noventa pop Tour? Ahí tampoco puedes juzgar”, “Pues éxitos de Kabah muy recientes no hay, también son de los 90 y eso no significa que canten bien”, “Son un grupo exitoso, a mí me encantan, pero mentiras no dijo”, son solo algunos de los cometarios que pueden leerse.

