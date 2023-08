Anuncian fecha de estreno de "Cassandro", la nueva película de Gael García Bernal

From Luchador to legend. Gael García Bernal is #Cassandro - in select U.S. theaters September 15 and streaming globally on Prime Video September 22.



De Luchador a leyenda. Gael García Bernal es #Cassandro - en cines selectos de EE.UU. el 15 de Septiembre y disponible el 22 de… pic.twitter.com/S9JCITP3nV