Antony Starr trabajará con la directora mexicana Patricia Riggen

El actor Antony Starr informó que trabajará en la nueva cinta “G20” de la directora mexicana Patricia Riggen, creadora de cintas como “La misma luna” (2007) o “Milagros del cielo” (2016), entre otros y compartirá créditos con la actriz estadounidense Viola Davis, con quien tendrá una rivalidad.

Así lo adelantó durante su participación en el tercer día de actividades de la convención de cultura popular: CCXP, que se lleva a cabo este domingo en el Centro Citibanamex.

“El año pasado antes de la huelga de actores (y guionistas de Hollywood) me reuní con una directora mexicana, Patricia Riggen, de la Ciudad de México, es una mujer encantadora, gran directora, me reuní con ella para trabajar con Viola Davis, que es una actriz impresionante, todos coinciden que es fantástica, un gran ser humano”.

“Y bueno, este filme se detuvo por la huelga de actores y concluimos este 2024 y si ustedes han visto la película ‘Duro de matar’ de Bruce Willis (es parecida); es una muy buena película, muy divertida, es la mejor película de Navidad, es un poco similar a esa película, pero obviamente es muy diferente”, comentó.

Foto: Ocesa

La premisa de este nuevo largometraje, dijo, es que el planteamiento estará en la cumbre del G-20, el cual se trata de un foro importante para la cooperación internacional en materia de economía y finanzas globales.

“Viola es la buena y yo soy el malo, así que me enfrentaré cara a cara con Viola y déjenme decirles que ella es una fuerza de la naturaleza realmente es toda una potencia y un ser humano maravilloso, vayanse a verla, va a ser increíble, no sé si se va a estrenar en cines, pero estará en Amazón también”, afirmó.

En este acercamiento que tuvo con sus admiradores, Starr compartió la experiencia de un accidente que tuvo ayer en esta convención, pues se cayó al tratar de sentarse.

“Tengo que seguir moviéndome porque ayer me senté en lo que creí que era una mesa, pero no lo era, sino un papel y caí directo a mi trasero y como que me lastimé el coxis y yo creo que debería estar de pie”.

Prioriza su salud mental

Para la estrella, la salud mental es algo serio de lo que hay que hablar y él teniendo un micrófono que llega a millones de personas por todo el mundo hizo una recomendación clara, sencilla, pero fundamental: ir a terapia.

El histrión neozelandés se tomó unos minutos para abordar este tema con sus fanáticos y comentó que su personaje Homelander, de The Boys es uno de los más débiles, cuya cuarta temporada se estrenará el 13 de junio por Prime Video.

“En realidad la cuestión de la salud mental es muy importante para mí, creo que hay muchas personas batallando con esta situación y trato de personificar este personaje en su vulnerabilidad”, indicó quien confesó que va a terapia durante bastante tiempo.