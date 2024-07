Antonio Sánchez: al baterista mexicano Hollywood lo solicita, pero su país lo olvida

Han pasado casi 10 años del estreno de Birdman, película para la cual hizo el score con pura batería, pero sus efectos aún permean en Antonio Sánchez: recién acaba de musicalizar una serie británica y ahora trabaja en una nueva del comediante Seth Rogen. Por otro lado, lamenta no haber recibido una sola invitación de México.

“Tal vez creen que yo me muevo ya en círculos muy inaccesibles, pero la verdad es que he hecho un montón de proyectos por muy poco dinero, sencillamente porque me apasionaban”.

Luego de que la cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu ganó el Oscar, las llamadas al músico mexicano no pararon.

Lee también: Así hablaba Alejandro González Iñárritu de su madre, quien hoy perdió la vida

“Todo lo que he hecho obviamente ha sido por Birdman, yo no tenía ninguna intención de hacer música para películas o televisión, aunque siempre había apreciado mucho su música.

“Hace un par de años hice una serie (Los anarquistas), luego una producción hindú-estadounidense, una serie, un documental, un montón de comerciales donde querían batería y poco a poco he estado incursionando en bandas sonoras, no exclusivamente en batería”, indica.

Hace unos meses, su agente en Los Ángeles le informó que Rogen, actor en El Avispón Verde y productor de The boys, junto con su socio Evan Goldberg (This is the end), lo estaba buscando porque, para su nuevo proyecto, había utilizado de manera temporal la música compuesta para Birdman y lo querían invitar a su nueva historia The studio, que aborda el caso de una compañía de cine de Hollywood, la cual intenta sobrevivir en un mundo donde es cada vez más difícil que el arte y el comercio convivan juntos.

Lee también: “The Boys” empodera con dosis de humor

“La serie es muy parecida (a Birdman), en el sentido de que son tomas largas, planos secuencias y por eso creo que les empezó a dar vueltas en la cabeza el score”, dice Antonio a EL UNIVERSAL desde Barcelona, ciudad donde radica.

“Les dije que además de tocar batería hacía otras cosas. Ya me dieron el primer episodio y he estado metiéndole no nada más la batería, sino que combino percusión que yo toco y un montón de instrumentos electrónicos que asemejan timbales; hago muchas capas, para que no se esté seguro de qué se tocó en vivo y qué estaba programado”, agrega el músico.

En la serie, que saldrá por la plataforma Apple TV+, además de Rogen, quien también produce, escribe y dirige, están en el reparto Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders.

“Hay una cantidad increíble de cameos (apariciones especiales), por ejemplo, hay una escena en que sale Martin Scorsese como Martin Scorsese, también Gus Van Sant; en fin, tiene un paso muy veloz y ágil, van a ser 10 capítulos la primera temporada y espero que haya una segunda”.

Con reversión de Birdman

The Studio es la segunda serie en que el jazzista logra hacer música más completa, luego de haber entregado el score de Stags, una serie británica acerca de un grupo de chicos que viajan.

“Es compleja porque hay suspenso, acción, escenas románticas, comedia, una combinación muy ecléctica de géneros”, apunta.

Sánchez retomó hace meses su trabajo para Birdman y creó una nueva versión musical para el filme, con motivo de su décimo aniversario, la cual está tocando en sus presentaciones.

“Mi participación en la película fue de dos días realmente. Ahora estoy haciendo una versión de lo que hubiera hecho yo si me hubieran dado tiempo de analizarla. Ahora, por ejemplo, en la serie de Seth me fijo muy bien en qué está diciendo cada persona, dónde puedo meter una pausa, para realzar la broma”, concluye.