"Annabelle está aquí, en toda su infame gloria", dicen los Warren

No, Annabelle no se ha escapado del Museo de lo Oculto de los Warren en Connecticut. Pese a los miles de memes y bromas que circulan en la red, la muñeca endemoniada más famosa de la última década sigue a buen recaudo en las instalaciones. Los fans de lo paranormal pueden volver a dormir tranquilos.

El yerno del matrimonio Warren, Tony Spera, ha publicado un video en YouTube sobre la presunta "huida" de Annabelle el pasado 1 de agosto. Todo surgió de una entrada en Wikipedia en la que se aseguraba que la muñeca había desaparecido. Los tuiteros rápidamente se hicieron eco del rumor, y el juguete diabólico fue tendencia en redes sociales.

Sin embargo, como suele ocurrir en éste tipo de historias macabras, la mayoría de la información es falsa. "Estoy aquí para decirte algo, no sé si quieres escucharlo o no, pero Annabelle no escapó", explica Spera en el video de YouTube.

"Annabelle está viva. Bueno, no debería decir viva. Pero Annabelle está aquí, en toda su infame gloria", continúa el yerno de Ed y Lorraine. Ella nunca salió del museo". A continuación, Spera se levanta para mostrar la vitrina en la que la muñeca sigue a buen recaudo.

También lee: Carlos Trejo, orgulloso de salir en memes sobre el "escape" de la muñeca Annabelle

Aunque el Museo de lo Oculto cerró sus puertas en 2017 debido a unas infracciones en las medidas de seguridad del recinto, gracias al creciente éxito de la franquicia Expediente Warren, son muchos los fans y turistas que siguen intentando ir a echar un vistazo a los objetos demoníacos que la pareja de investigadores reunió durante sus trabajos.

Para ellos, el responsable del Museo tiene un mensaje. "Recuerda, tengo seguridad de alta tecnología aquí", advierte en el video. "Si ella hubiera salido del museo, habría sabido inmediatamente si algo sucedió o alguien entró. Tengo buenos sistemas de alarma, y la policía responde muy rápido, en tan sólo un par de minutos".

"No es un tema con el que bromear"



Foto: Especial

Spera también dedicó unas palabras para advertir a toda la gente que ha bromeado sobre la huida de Annabelle con memes de que esto no es ninguna broma. "Annabelle está aquí. Ella no fue a ningún lado. Ella no hizo un viaje. No voló en primera clase y no salió a visitar a su novio", añade en referencia a las imágenes que circulan por Twitter.

También lee: Twitter se llena de miedo con la "desaparición" de Annabelle

"Ella está aquí. Dejemos de lado los rumores, chicos. Agradezco toda la preocupación. Pero yo me preocuparía si Annabelle realmente se escapase, porque no es un tema con el que bromear", sentenció.

Estaba previsto que la tercera entrega de Expediente Warren: Obligado por el demonio llegase a los cines en otoño de éste año. Pero los retrasos causados por la pandemia de coronavirus han obligado a fijar su fecha de estreno en junio de 2021.

nrv