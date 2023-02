Angelique Boyer se lleva todas las miradas con un body suit y leggins coloridos para homenajear a Vico de Rebelde

Angelique Boyer participó hace unos días en los TikTok Awards 2023. Ella tuvo un rol más que especial durante la ceremonia ya que estuvo a cargo de entregarles a sus compañeros de “Rebelde” uno de los reconocimientos más importantes de la noche. Fue en mano de su personaje de Vico que les hizo entrega del galardón Impacto Legendario.

Lee también: RBD: los 5 looks más recordados por los fans de Anahí como Mia Colucci

Si bien no estaban todos los integrantes de “Rebelde” el furor se hizo sentir en el escenario. Desde que anunciaron su regreso no hay nadie que no hable del tema. Además de la actriz de origen francés también subieron al escenario Dulce María, Christopher Uckerman y Christian Chávez. Mientras el mundo hablaba de esta mini previa del reencuentro otros no podían dejar de mirar a la pareja de Sebastián Rulli.



Desde que Angelique Boyer llegó a los TikTok Awards no había quién no se diera vuelta a mirarla. Es que la actriz eligió un look más que particular y muy llamativo, por cierto. El body suit y los leggins coloridos para el que Vico de “Rebelde” fuera homenajeada ese día fue sin duda una de los looks más comentados entre los asistentes. Pero además de despampanante el outfit fue costoso.

Lee también: Este es el vicio que Tim Burton contagió a Jenna Ortega durante el rodaje de “Merlina”

Cuánto costó el look de Angelique Boyer en los TikTok Awards

Apenas colgó las fotos Angelique Boyer de la premiación sus fanáticos enloquecieron. Su outfit fue una de las cosas más comentadas bajo el carrete. “Explícame cómo le haces para verte tan hermosa siempre”, “¿Qué se siente haberte robado toda la belleza del mundo?”, “Es que ese outfit…”, “Angelique, te ves como una diosa”, “Toda espectacular” o “Hermosa, y ese outfit, ¡qué cosa!”, apuntaron algunos usuarios de la red social.



El conjunto de Angelique Boyer viene en varios tonos. Foto: web Mugler

En conjunto que llevó Angelique Boyer aquella noche es de la firma Mugler. Se trata de una casa de moda muy parisina. Mientras que el body suit ronda los 568 dólares, los leggins coloridos alcanza los 316. Eso sin sumar los zapatos que le sumó al beauty look y mucho menos a los impecables accesorios que lució que corrieron por cuenta de la firma Swarovski.