Angelique Boyer responde con sinceridad sobre las especulaciones de embarazo luego de la difusión de un video viral

Hace una semana, un video compartido en redes sociales por el actor Sebastián Ruli generó especulaciones sobre si él y su pareja, la también artista Angelique Boyer, estaban esperando un hijo. Esta noticia ha sido muy esperada por sus seguidores, ya que son una de las parejas más estables del espectáculo y llevan más de siete años juntos.

En el clip se ve a la protagonista de "Teresa" caminando mientras sostiene de la mano a dos niños que resultaron ser sus sobrinos. Aunque llevaba un atuendo que no era ajustado al cuerpo, algunos fanáticos notaron lo que parecía ser una pancita de embarazo.

Después de la ola de rumores y comentarios, los famosos fueron vistos en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde Boyer aclaró la situación.

La actriz negó estar esperando un bebé, explicando que su abdomen pudo lucir abultado debido a que había comido mucho jamón serrano y bebió mucha cerveza en esa ocasión. Incluso bromeó diciendo que ella y Ruli durmieron separados esa noche tras la polémica: "Sebas durmió en el piso por subir ese video", mencionó en un material retomado por "Sale el sol".

Luego, añadió que disfrutan pasar tiempo con sus sobrinos y ejercer su papel de tíos, aprovechando para hacerles cariños y recibir el mismo afecto de ellos, pero después cada uno regresa a su hogar.

Uno de los comentarios recurrentes de los seguidores es que les encantaría que la pareja tuviera un hijo, argumentando que sería muy guapo. Sin embargo, Angelique respondió con firmeza que considera que criar un bebé es costoso: "Ellos no lo van a llevar a la escuela, no lo van a llevar a la universidad, no van a pagar su manutención, salen muy caros los niños", expresó.

Por su parte, Sebastián Ruli mencionó que están muy contentos con su vida actual y que tampoco tienen planes de casarse, ya que han aprendido de sus propias experiencias y las de personas cercanas. "Creemos en el amor, no necesariamente en el matrimonio. Estamos bien. No tenemos que cumplir el sueño de nadie más que el nuestro", concluyó.

No es la primera vez que los enamorados se enfrentan a este tipo de rumores. Sin embargo, en el pasado Boyer ha dejado en claro que aunque no desea tener hijos, admira el trabajo de las mujeres que asumen el reto.

