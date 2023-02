Angelique Boyer le expresa su apoyo a Yuridia tras polémica con "Ventaneando"

Luego de que la cantante Yuridia recibiera comentarios negativos por su apariencia física por parte de los conductores de “Ventaneando”, la actriz Angelique Boyer mostró su solidaridad con la exacadémica a quien le aplaude que alce la voz y sea un ejemplo para muchas mujeres.

“La apoyo al 100 por ciento y creo que ella tiene no nada más una gran voz, sino una voz como mujer muy importante y lo que dice es muy cierto, creo que se está logrando una conciencia en general en toda la humanidad.

“Culturalmente cada país era diferente, pero en México creo que estamos tratando de cambiar las cosas y dejando atrás el amarillismo, la invasión a la opinión sobre la vida de los demás”, expresó Boyer.

Al término de la presentación del nuevo melodrama de Televisa, “El amor invencible”, la novia de Sebastián Rulli también se dijo molesta por las declaraciones que ha hecho Pati Chapoy, respecto al físico de la intérprete de "Ya es muy tarde" y otros artistas.

Angelique mencionó que entre menos juzga la gente, más tiene la oportunidad de aprender, por lo que esperaría que todos los medios de comunicación hicieran lo mismo, independientemente del tema del rating.

“Muchas veces el encabezado no es el bueno, y seguramente lo que pondrán un encabezado para que llame la atención, para que la gente abra la nota; entiendo esa parte del negocio, pero hay que cuidar la sensibilidad de las personas, sin duda”, agregó.



“Viene un gran año para Maité Perroni”

Respecto a su excompañera, Maité Perroni, quien recientemente anunció su embarazo, la actriz aseguró que le desea todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

“Está hermosa, le mandé un mensaje porque me dio muchísimo gusto verla de esa manera, me llenó el corazón, le deseo lo mejor, viene un año increíble para ella; no nada más va a ser mamá, va a tener una gran gira. Creo que vienen cosas muy bellas”.



Más enamorada que nunca

Por otra parte, la rubia también habló un poco sobre su relación con el actor Sebastián Rulli y se cómo pasaron este Día de San Valentín, eso sí, dejó muy claro que sigue completamente enamorada.

“Por suerte (la pasamos) juntos y muy enamorados, muy agradecidos, todos los días me sorprende, pero en especial sí se lució este año, le echó muchas ganas, ahora que yo estoy trabajando y él no, estuvo muy bien, no puedo adelantar nada (de cómo festejamos), todo de la puerta para adentro”.

