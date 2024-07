Ángela Aguilar responde a las críticas con canción de Jenni Rivera: "la señora está rifando"

Ángela Aguilar no le ha dado respuesta a la ola de críticas que ha recibido tras confirmar su romance con Christian Nodal, la cantante de 20 años se ha ocupado de disfrutar de esta relación y de seguir trabajando junto a su padre y su hermano, descartando así el supuesto distanciamiento entre Pepe Aguilar y ella.

La intérprete de regional mexicano fue quien confirmó su relación con Christian, después vino el momento del beso público en el escenario del Auditorio Nacional, para luego ser captados en Europa disfrutando; aunque en continentes diferentes, la pareja ha externado públicamente que se extrañan y ambos han compartido fotos juntos en sus redes.

Christian Nodal comparte mensaje y foto con su novia Ángela Aguilar.

Ángela y su familia se encuentran dando una serie de shows "Jaripeo hasta los huesos", mientras que Christian continúa con sus conciertos en Europa, donde acaba de cantar con Andrea Bocelli y de estar con el actor Johnny Depp.

Ángela responde a las críticas con canción de Jenni Rivera

Ángela Aguilar reaccionó a la ola de críticas que ha recibido tras confirmarse su relación con Christian Nodal, pero no lo hizo desde sus redes, sino desde el Instagram de su perro llamado Gordo, fue ahí donde se posteó una fotografía en la que aparece del brazo de su hermano Leonardo.

La publicación, que fue compartida en los estados, está musicalizada con el tema "Ovarios", de la fallecida Jenni Rivera, cuya letra dice:

Qué alboroto traen conmigo

Cómo les está calando

En el negocio de grandes

La señora está rifando

Ahí me traen de boca en boca

Quieren quitarme del mando

Todos publican mi nombre

Muchos con malas noticias

Ya no hayan cómo quemarme

Mientras me muero de risa

Síganme dando más fama

Yo los miro de acá arriba

Sigan moviendo las jetas

La saliva están tirando

Sigan poniéndome peros

Sigan buscándome el clavo

Búsquenle hasta que se encuentren

Los ovarios que me cargo

Dicen que viene la jefa

Miren cómo estoy temblando

No sé de quién serán jefas

Si nadie les hace caso

Y las que dicen ser reinas

Son de un pueblo abandonado

Si fue el señor de los cielos

El que me puso en el puesto

No me quitarán del medio

Eso yo sí se lo apuesto

La señora está rifando

Y me voy cuando yo quiero

No le busquen peste al gas

Si saben que van a hallarle

Pa' que se meten conmigo

Si no me meto con nadie

Si querían que contestara

Ahora vamos a atorarle

Sigan moviendo las jetas

La saliva están tirando

Sigan poniéndome "peros"

Sigan buscándome el clavo

Búsquenle hasta que se encuentren

Los ovarios que me cargo...

Foto de Ángela Aguilar musicalizada con el tema "Ovarios", de Jenni Rivera. Foto: Instagram gordoelpugaguilar

En la cuenta de "Gordo Aguilar", administrada por la familia, entre ellos, Ángela, también se reposteó una foto familiar que originalmente publicó Pepe Aguilar; además, se elogió al hijo de Antonio Aguilar, quien recientemente estuvo como invitado al show de Jimmy Kimmel.

El "Gordo Aguilar" elogiando a Pepe Aguilar.

