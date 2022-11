"Me siento violentada, violada, de la posibilidad de tener yo mi propia privacidad”, fueron las palabras con las que Ángela Aguilar describió hace poco más de un año el escándalo en el que se vio implicada luego de que se filtraran en redes sociales unas fotografías donde se muestra cariñosa con el compositor Gussy Lau, quien le llevaba 15 años de edad y con quien afirmó tener una relación. Ahora la intérprete de “La llorona” volvió a hablar del tema y de los aprendizajes que le dejó esa experiencia.

Aguilar abrió su corazón y recordó frente a las cámaras el momento en que sus imágenes fueron expuestas, pues de acuerdo con su versión, las fotografías se publicaron sin su consentimiento. Recordemos que en una de las instantáneas se ve a la joven talento besando al compositor de 33 años mientras que en otra imagen se le percibe abrazándolo.

Fue en un programa con el entrevistador Jorge Ramos donde contó que una de las lecciones que le dejó aquel fuerte hecho fue escuchar a sus padres.

“Mi lección como siempre ha sido, y en mis errores que he cometido en un pasado, siempre el resultado es escuchar un poco más a mis papás”, dijo.

Las fotografías, de la ahora también modelo, impactaron a sus seguidores en ese entonces debido a que la cantante suele ser discreta con su vida personal.

Asimismo, posterior a la polémica grabó un video para externar sus emociones en el que aseguró las instantáneas habían afectado su imagen, tanto su vida profesional como sus relaciones familiares.

“Es algo que ha estado afectándome como profesional, me ha afectado económicamente y me ha afectado en mi vida personal y la amorosa ni se diga, con mi familia, ¿qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte, y eso fue mi error", dijo.

Siete meses después Ángela contó que ahora valora más los consejos de sus padres, además que debe mantener las cosas más en privado y elegir bien a la gente con la que se rodea.

Por su parte, Pepe Aguilar, externó que la experiencia les sirvió de aprendizaje no sólo a Ángela sino también al resto de la familia.

Si bien la intérprete llegó a sentir que su carrera iba declive lo cierto es que la polémica solo se mantuvo por unos cuantos días.

¿Qué dijo Gussy Lau durante la polémica de las fotos?

Gussy Lau es un reconocido compositor del regional mexicano que ha trabajado a lado de figuras como Christian Nodal, Calibre 50, Julión Álvarez y también forma parte del equipo de los Aguilar.

El músico realizó una entrevista para el canal de Inés Moreno donde aclaró que la relación con Ángela comenzó meses después de conocerse ya que él había sido llamado por Pepe para que compusiera una serie de canciones para toda la familia.

"Justo después de que pasó el tema, lo hablamos, no fue como que se cortó la comunicación como muchos piensan de 'adiós para siempre', sí se habló y se arregló entre nosotros", recordó, sin embargo, agregó que los medios de comunicación ayudaron a que la relación con Ángela se rompiera debido a una serie de difamaciones y "datos incorrectos en las notas".

"No fue como un 'no me dirijas la palabra', pero cuando uno termina la relación, lo más sano es el distanciamiento. Ese tema sí se arregló, pero lo que pasó fue que la prensa le puso mucho carbón al fuego, sacaron muchas notas, se distorsionó muchísimo la información y yo entiendo que es trabajo de la prensa, pero el 99% de notas eran mentiras y se vinieron los ataques en mi contra, difamaciones, mil cosas".

