Andrés Tovar quiere producir a Maite Perroni 

Desde que esta pareja conformada por el productor y la exRBD contrajo matrimonio, ya estaba pensando en llevar su unión a lo profesional. Así lo confirmó el productor de series como “Ugly Betty” y talk shows como “Acércate a Rocío”: “Me encantaría trabajar con ella, además, para eso es el matrimonio, para apoyarnos el uno al otro”, expresa Tovar ante la sonrisa de la actriz de “Oscuro deseo”, quien contó que ya está por promocionar un nuevo proyecto en el que actúa.

Lee también: RBD se reencuentra gracias a la boda de Maite Perroni



Alucinan a Roger Waters

Trabajar con Roger Waters es una pesadilla, expresa personal cercano al artista, pues además de que es estrictamente cuidadoso con todo lo que tiene que ver con la tecnología de su show, sus peticiones a veces rozan en lo imposible. Nos cuentan que para sus conciertos de este fin de semana en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira This is not a drill, pidió que no lloviera, sí, que no lloviera, algo que está fuera de control de cualquier humano. El exmúsico de Pink Floyd también solicitó que no hubiera drones sobrevolando ni celulares que lo graben durante su presentación. Veremos si los fans se abstienen.



Foto: Instagram





YosStop enfoca contenido hacia la maternidad

Todo parece indicar que la influencer YosStop no quiere fallar en nada con su primogénita, pues desde que supo que estaba embarazada, la youtuber ha compartido momentos de su proceso hacia su debut como mamá. Ahora, clases de yoga, almohadas especiales, reflexiones sobre el comportamiento de sus perros, tips de salud mental y hasta taller de seguridad para bebés en el coche es lo que destaca en su contenido de YouTube. La media hermana de Ginny Hoffman incluso ha compartido al menos tres sesiones de fotos de su embarazo y eventos en los que su familia la consiente o la celebra.



Foto: Instagram

Lee también: Maite Perroni celebra boda y no de telenovela