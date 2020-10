Andrés Palacios mejora tras contagiarse de Covid-19

Andrés Palacios se mantiene positivo ante la situación de coronavirus que enfrenta actualmente. El actor anunció el pasado 22 de octubre que se había contagiado a pesar de ser muy comprometido y responsable con su cuidado y el de los demás. A través de un video en Instagram detalló que estaba presentando una serie de síntomas complicados y agradeció el apoyo de sus amigos y seguidores.

Hoy, su manager notificó a EL UNIVERSAL que Palacios está mejorando con el paso de los días y esperan que la siguiente semana ya esté listo para hablar al respecto.

"Andrés me dice que se encuentra bien, sin embargo aún no puede dar declaraciones de evolución exacta y no quiere desinformar hasta tener resultado concreto", afirmó Angy Cano.

"Está muy bien, con síntomas leves, creemos que la próxima semana ya estará mejor", agregó.

Mientras tanto, el actor originario de Chile, se encuentra aislado en su casa en la Ciudad de México, donde también estaba en plenas grabaciones de la telenovela "Imperio de Mentiras", como protagonista junto a Angelique Boyer.

Cuando esta novela fue presentada, en septiembre pasado, su productora, Gisselle González afirmó que durante el rodaje de las escenas se estaban extremando las precauciones para evitar el contagio. Algunos actores del elenco aseguraron que se les realizaba una prueba Covid-19 cada semana y todos portaban cubrebocas mientras trabajaban. Es la segunda vez que debido a la pandemia, el rodaje, que planeaban terminar en noviembre, se tiene que detener.

"Trate de darles la seguridad de que si retomábamos el proyecto ellos iban a estar bien, que iba a tratar de que tuviéramos las condiciones idóneas, a pesar de que no existen, porque no las hay, por más que te cuides no sabemos por dónde lo puedes contraer. Fue muy complicado regresar porque estuvimos poco más de dos meses sin grabar", dijo entonces Giselle González a EL UNIVERSAL.

Para entonces, la productora mexicana se mantenía optimista, pero no descartaba la idea de que algún integrante del elenco pudiera enfermar.

"Aprendimos a hacer una televisión diferente, con un presupuesto diferente y estamos todavía aprendiendo, nos falta mucho y esperando que de verdad podamos lograrlo, todavía no llegamos al final del proyecto, afortunadamente no hemos tenido ninguna mala noticia que compartir y esperemos que así sea, pero no hemos ganado la batalla, estamos en ella y esperemos que podamos salir avantes".

Por ahora, la telenovela se sigue transmitiendo a través del canal de Las Estrellas todos los días a las 21:30 horas y a través de sus redes sociales Palacios ha promovido el proyecto así como compartido el apoyo de sus fans.